Чи потрібно усім взимку використовувати шарф

Зимою шкіра обличчя стикається з серйозними випробуваннями: мороз, вітер, сніг, холодний дощ. Допомогти впоратися з цими труднощами може звичайний шарф. Розказуємо, чому його варто використовувати.

Кому точно потрібен шарф взимку

Сильний вітер і холодне, сухе повітря можуть подразнювати дихальні шляхи, викликати кашель і спазми. Для людей з астмою це особливо небезпечно, адже може спровокувати напад. Щоб уникнути цього, провідні клініки рекомендують закривати ніс і рот шарфом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Тим, хто страждає закладеністю носа або звик дихати ротом, також потрібно закривати обличчя. При диханні через рот холодне повітря безпосередньо потрапляє в дихальні шляхи, пересушуючи слизову оболонку бронхів. Це може викликати першіння в горлі та напади кашлю.

Що стосується здорових людей, то для них закривати обличчя на вулиці необов'язково. Холодне повітря саме по собі не викликає застуду або інші захворювання. Проте варто пам'ятати, що дихання через ніс дозволяє уникнути подразнення слизових оболонок і забезпечує організм на 10 – 20% більше кисню порівняно з диханням через рот.

Шарф як захист для шкіри обличчя

Для чутливої шкіри шарф стане відмінним помічником. Мороз, вітер, холодне повітря і вологість можуть пересушувати і подразнювати шкіру обличчя та губ. Закриваючи обличчя шарфом, можна запобігти цим неприємним наслідкам.

Але шарф може стати небезпечним джерелом бактерій. Вони потрапляють на тканину, коли ми чхаємо, кашляємо або просто дихаємо. У вологому і теплому середовищі, наприклад, у приміщенні, бактерії активно розмножуються.

Крім того, мікроби можуть потрапити зовні: в громадському транспорті, якщо поруч хтось кашляв, або, якщо шарф приміряв хтось інший.

Щоб шарф залишався безпечним, його потрібно регулярно прати – краще після кожного носіння. Якщо випрати шарф відразу не вдається, можна скористатися маскою, надягнувши її під шарф. Маска не тільки захистить від бактерій, але й зігріє повітря, яке ви вдихаєте.

Таким чином, шарф – це не лише стильний аксесуар, але й ефективний засіб для захисту здоров'я та шкіри в холодний час року.