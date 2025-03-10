Пульс зашкалює: ось 8 способів, які допоможуть його нормалізувати

Протягом дня частота серцевих скорочень змінюється залежно від рівня активності, емоційного стану та навіть температури навколишнього середовища. У стані спокою пульс зазвичай складає близько 70 ударів на хвилину, але після фізичних навантажень він може зрости вдвічі.

Кардіологиня Таманна Сінгх розповіла для Cleveland Clinic, як ефективно знизити частоту серцевих скорочень після навантажень або під час стресу, інформує 24 Канал.

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Як швидко нормалізувати пульс

1. Робіть “заминку” після тренувань

Якщо після занять спортом різко зупинитися, серцево-судинна система може зазнати стресу. "Заминка" – це поступове зниження інтенсивності вправ, яке допомагає повернути пульс та тиск до норми.

2. Використовуйте дихальні техніки

Глибоке дихання – один із найефективніших способів стабілізації серцевого ритму. Вправи, які допоможуть:

Квадратне дихання: вдихайте на 4 секунди, затримуйте дихання на 4 секунди, видихайте на 4 секунди, знову затримуйте дихання на 4 секунди.

Метод "п’яти пальців": обведіть пальцем контур іншої руки, вдихаючи, коли рухаєтеся вгору, і видихаючи, коли вниз.

3. Виконайте "сканування тіла"

Ця техніка прогресивної м’язової релаксації допомагає зменшити напруження та нормалізувати серцевий ритм. Напружуйте кожну групу м’язів на кілька секунд, а потім повністю розслаблюйте її. Почніть із пальців ніг і поступово рухайтеся вгору.

4. Практикуйте медитацію

Навіть 5 хвилин усвідомленої медитації можуть суттєво знизити частоту серцевих скорочень. Зосередьтеся на своєму диханні та відчуттях у тілі, відпускаючи зайві думки.

5. Стимулюйте блукаючий нерв

Цей нерв регулює роботу серця. Його можна активувати простими діями:

Полосканням горла

Легким масажем живота

Глибоким кашлем

Втім, людям із серцевими захворюваннями не варто самостійно застосовувати цей метод без консультації лікаря.

6. Використовуйте холод

Охолодження тіла може допомогти швидше нормалізувати серцевий ритм. Для цього можна:

Вмити обличчя прохолодною водою

Прикласти лід (загорнутий у рушник) до зап’ясть або шиї

Цей метод особливо ефективний у разі перегріву під час тренувань.

7. Прийміть теплу ванну або душ

Тепло розслабляє тіло та нервову систему, що сприяє зниженню пульсу.

8. Додайте легку активність

Прогулянка на свіжому повітрі або йога можуть допомогти знизити серцевий ритм, особливо якщо він підвищився через стрес.