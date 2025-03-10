Пульс зашкаливает: вот 8 способов, которые помогут его нормализовать

В течение дня частота сердечных сокращений меняется в зависимости от уровня активности, эмоционального состояния и даже температуры окружающей среды. В состоянии покоя пульс обычно составляет около 70 ударов в минуту, но после физических нагрузок он может возрасти вдвое.

Кардиолог Таманна Сингх рассказала для Cleveland Clinic, как эффективно снизить частоту сердечных сокращений после нагрузок или во время стресса, информирует 24 Канал.

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Как быстро нормализовать пульс

1. Делайте “заминку” после тренировок

Если после занятий спортом резко остановиться, сердечно-сосудистая система может испытать стресс. "Заминка" – это постепенное снижение интенсивности упражнений, которое помогает вернуть пульс и давление в норму.

2. Используйте дыхательные техники

Глубокое дыхание – один из самых эффективных способов стабилизации сердечного ритма. Упражнения, которые помогут:

Квадратное дыхание: вдыхайте на 4 секунды, задерживайте дыхание на 4 секунды, выдыхайте на 4 секунды, снова задерживайте дыхание на 4 секунды.

Метод "пяти пальцев": обведите пальцем контур другой руки, вдыхая, когда двигаетесь вверх, и выдыхая, когда вниз.

3. Выполните "сканирование тела"

Эта техника прогрессивной мышечной релаксации помогает уменьшить напряжение и нормализовать сердечный ритм. Напрягайте каждую группу мышц на несколько секунд, а затем полностью расслабляйте ее. Начните с пальцев ног и постепенно двигайтесь вверх.

4. Практикуйте медитацию

Даже 5 минут осознанной медитации могут существенно снизить частоту сердечных сокращений. Сосредоточьтесь на своем дыхании и ощущениях в теле, отпуская лишние мысли.

5. Стимулируйте блуждающий нерв

Этот нерв регулирует работу сердца. Его можно активировать простыми действиями:

Полосканием горла

Легким массажем живота

Глубоким кашлем

Впрочем, людям с сердечными заболеваниями не стоит самостоятельно применять этот метод без консультации врача.

6. Используйте холод

Охлаждение тела может помочь быстрее нормализовать сердечный ритм. Для этого можно:

Умыть лицо прохладной водой

Приложить лед (завернутый в полотенце) к запястьям или шее

Этот метод особенно эффективен в случае перегрева во время тренировок.

7. Примите теплую ванну или душ

Тепло расслабляет тело и нервную систему, что способствует снижению пульса.

8. Добавьте легкую активность

Прогулка на свежем воздухе или йога могут помочь снизить сердечный ритм, особенно если он повысился из-за стресса.