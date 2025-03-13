Розвідка ще однієї країни вважає, що пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії

Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла внаслідок витоку вірусу SARS-CoV-2 з лабораторії у китайському місті Ухань. До таких висновків дійшла Федеральна служба розвідки Німеччини (BND) ще у 2020 році.

Розслідування з цього приводу було ініційоване за наказом відомства федерального канцлера, проте отримані дані були засекречені, що обмежило їхнє розповсюдження серед широкого загалу, про це повідомляють видання Süddeutsche Zeitung та Zeit, передає 24 Канал.

Також на тему Знайшли тварину, яка передала коронавірус людині

Операція німецької розвідки під кодовою назвою Saaremaa

Висновки BND ґрунтувалися на аналізі відкритих джерел, а також на даних, зібраних у рамках спецоперації під кодовою назвою Saaremaa. Серед досліджених матеріалів були наукові публікації китайських дослідницьких установ, включно з Уханьським інститутом вірусології. У цих документах згадуються експерименти зі штучною модифікацією природних вірусів, а також численні порушення норм безпеки у лабораторіях.

За словами журналістів, глава BND Бруно Каль подавав звітність про перебіг розслідування безпосередньо до канцелярії канцлера Німеччини в період правління Ангели Меркель. У документах імовірність лабораторного походження SARS-CoV-2 оцінювалася в межах 80 – 95%. Однак федеральний уряд вирішив не розголошувати цю інформацію громадськості.

Реакція на дані розвідки

Віцеголова Вільної демократичної партії (ВДП) Вольфганг Кубікі звинуватив уряд Німеччини у приховуванні важливої інформації від громадян, назвавши це "триманням суспільства у невіданні".

Своєю чергою, Константін фон Нотц, заступник голови парламентської фракції "зелених", вимагав від уряду і спецслужб надати комітету Бундестагу з контролю за розвідкою повну інформацію про перебіг розслідування, уточнивши, хто і коли отримав ці дані. Він також наголосив на необхідності переоцінки ситуації та подальших пояснень.

Уряд Німеччини відмовився прямо коментувати публікації, посилаючись на давню практику не розкривати деталі діяльності розвідки. Прессекретар уряду підкреслила, що такі питання обговорюються лише на закритих засіданнях парламентських комітетів.

Перевірка висновків німецької розвідки

Після вступу Олафа Шольца на посаду канцлера глава BND Бруно Каль знову представив звіт до відомства федерального канцлера. Проте, як зазначають журналісти, ці дані не були передані ні комітету Бундестагу, ні Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

На тлі цих подій наприкінці минулого року уряд Німеччини доручив зовнішнім експертам перевірити висновки BND. Згідно з повідомленнями, з грудня 2024 року група науковців на чолі з Ларсом Шаде, директором Інституту Роберта Коха, та вірусологом Крістіаном Дростеном працює над аналізом даних розвідки. Остаточні результати поки що не оприлюднені.