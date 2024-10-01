Метааналіз показав, що зневоднення та похмілля, хоч і можуть виникати одночасно з однієї причини, є окремими та процесами, що не залежать один від одного.

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"А тому вживати більшу кількість води для запобігання або полегшення похмілля – малоефективно", – ідеться у дослідженні.

Зневоднення та похмілля – чи є зв'язок

Вчені вивчили дані 13 попередніх досліджень, як експериментальних, так і тих, що базуються на результатах опитувань. І виявили, що відчуття спраги через зневоднення після вживання алкоголю зазвичай є помірним і короткочасним ефектом, тоді як симптоми похмілля є більш тривалими.

Тяжкість цих двох станів є схожою вранці після вживання алкоголю, але далі – зв'язок між ними зникає.

Учені наголосили, що зневоднення та похмілля виникають за різними механізмами:

Зневоднення виникає унаслідок частішого сечовиділення, коли організм намагається позбутися продуктів метаболізму алкоголю.

А похмілля виникає через окисний стрес у клітинах та запальну реакцію організму.

Відтак, це може стати початком пошуку ефективніших засобів для запобігання похмілля. Оскільки, як довели вчені, ті препарати, які спрямовані на протидію зневодненню, можуть бути малоефективними проти похмілля.