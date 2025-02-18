Як розпізнати запалення легень

Останні кілька років слово "пневмонія" почало звучати занадто часто, особливо у контексті коронавірусної інфекції. Проте пневмонію можуть викликати не лише цей вірус, а й інші мікроорганізми.

Бактерії, такі як Streptococcus pneumoniae, є найпоширенішою причиною бактеріальної пневмонії. Також грибкові інфекції, які можна підхопити через ґрунт або пташиний послід, часто вражають людей зі зниженим імунітетом, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Незалежно від причини, пневмонія є запальним процесом у тканинах одного чи обох легенях. Це призводить до того, що альвеоли (повітряні мішечки) легень наповнюються рідиною або гноєм. Через це хворому стає важко дихати, виникає кашель, а температура тіла підвищується.

У деяких випадках пневмонія може протікати легко і навіть не вимагати суворого постільного режиму. Наприклад, при атиповій пневмонії, викликаній Mycoplasma pneumoniae. Проте це зовсім не означає, що можна ігнорувати хворобу.

Навіть якщо пневмонія лікується вдома за допомогою антибіотиків (у разі бактеріальної інфекції), відпочинку і рясного пиття, без кваліфікованого лікаря не обійтися. Медик підбере відповідні препарати, простежить за динамікою симптомів і вживе заходів, якщо покращення не буде.

Як розпізнати пневмонію

Щоб допомогти вам розпізнати захворювання, ми створили чекліст із переліком симптомів пневмонії та ситуацій, що потребують негайної консультації лікаря. Зверніть увагу, що пневмонія може проявлятися не всіма наведеними симптомами, а їх вираженість варіюється від легкої до важкої.

Загальні симптоми пневмонії:

Біль у грудях, що посилюється при диханні або кашлі.

Ускладнене дихання, відчуття браку повітря, задишка навіть за мінімальної активності.

Лихоманка, сильне потовиділення, озноб.

Кашель – може бути сухим, із мокротинням або кров’яними виділеннями.

Висока температура тіла.

Загальне відчуття слабкості та нездужання.

Втрата апетиту.

Часті симптоми:

Сильна втома.

Дезорієнтація та сплутаність свідомості, особливо у літніх пацієнтів.

Головний біль.

Біль у м’язах і суглобах.

Нудота.

Хрипи під час дихання.

Коли необхідно терміново звернутися до лікаря:

Температура тіла перевищує 39 градусів за Цельсієм.

Утруднене дихання.

Інтенсивний біль у грудях.

Постійний кашель, особливо з гнійними виділеннями.

Для кого пневмонія найнебезпечніша

Пневмонія може вразити будь-кого, але особливо небезпечна для таких груп людей:

Літніх людей старше 65 років.

Немовлят і дітей до 2 років.

Людей із хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом.

Пацієнтів, які проходять хімієтерапію або приймають препарати, що пригнічують імунну систему.

Для зазначених груп важливо не відкладати візит до лікаря за появи перших тривожних симптомів. Своєчасне лікування може запобігти серйозним ускладненням.