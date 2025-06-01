Порушує обмін глюкози та шкодить печінці: як всього один фактор запускає зміни в організмі

Мікроскопічні частинки пластику, які потрапляють до організму разом із їжею чи напоями, можуть впливати на метаболізм глюкози та провокувати ураження печінки.

Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного в Університеті Каліфорнії у Девісі, передає 24 Канал.

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Як проводили дослідження

У ході експерименту вчені щодня давали лабораторним мишам дозу полістиролових наночастинок, типу пластику, який часто використовують у пакуванні продуктів. Таким чином вчені імітували вплив звичайних харчових продуктів на організм людини.

І результати виявились невтішними. Зокрема, під час такого впливу у мишей розвивалася глюкозна непереносимість, з'являлися ознаки запалення печінки, а також зростала проникність кишківника й рівень ендотоксинів у крові.

Що це означає

Такі зміни свідчать про потенційну загрозу для здоров'я людей, адже за оцінками науковців, сучасна людина щороку споживає від 40 до 50 тисяч мікропластикових частинок з їжею, а іноді – навіть до 10 мільйонів.

"Наше дослідження показало, що навіть ті кількості пластику, які є звичними для сучасного харчування, можуть викликати системні зміни в організмі", – зауважила авторка дослідження, науковиця Емі Паркгерст.

Вчені не планують зупинятись на отриманих висновках та продовжити дослідження, зокрема зосередитись на інших тканинах і органах, а також проаналізувати, як саме мікропластик накопичується в організмі та впливає на метаболізм.