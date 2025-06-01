Нарушает обмен глюкозы и вредит печени: как всего один фактор запускает изменения в организме
- Микропластик, попадая в организм с пищей, может влиять на метаболизм глюкозы и вредить печени.
- Исследование ученых из Университета Калифорнии показало, что даже привычные дозы микропластика могут вызвать системные изменения в организме.
Микроскопические частицы пластика, которые попадают в организм вместе с пищей или напитками, могут влиять на метаболизм глюкозы и провоцировать поражение печени.
Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного в Университете Калифорнии в Дэвисе, передает 24 Канал.
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Как проводили исследования
В ходе эксперимента ученые ежедневно давали лабораторным мышам дозу полистироловых наночастиц, типа пластика, который часто используют в упаковке продуктов. Таким образом ученые имитировали влияние обычных пищевых продуктов на организм человека.
И результаты оказались неутешительными. В частности, во время такого воздействия у мышей развивалась глюкозная непереносимость, появлялись признаки воспаления печени, а также росла проницаемость кишечника и уровень эндотоксинов в крови.
Что это значит
Такие изменения свидетельствуют о потенциальной угрозе для здоровья людей, ведь по оценкам ученых, современный человек ежегодно потребляет от 40 до 50 тысяч микропластиковых частиц с пищей, а иногда – даже до 10 миллионов.
"Наше исследование показало, что даже те количества пластика, которые являются привычными для современного питания, могут вызвать системные изменения в организме", – отметила автор исследования, ученый Эми Паркгерст.
Ученые не планируют останавливаться на полученных выводах и продолжить исследования, в частности сосредоточиться на других тканях и органах, а также проанализировать, как именно микропластик накапливается в организме и влияет на метаболизм.
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