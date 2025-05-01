Пластик вбиває тихо: одна побутова речовина спричиняє тисячі смертей щороку
- Фталати, хімікати в пластику, можуть спричиняти серцево-судинні захворювання та інші проблеми зі здоров'ям, що призводять до тисяч смертей щороку.
- Дослідження показало, що у 2018 році фталати призвели до 368,7 тисячі смертей від хвороб серця серед людей віком 55-64 років у всьому світі.
Хімічні речовини, які містяться у побутових предметах, як-от контейнери для зберігання їжі та пакування косметичних засобів, можуть бути причиною понад 10% смертей від серцево-судинних захворювань у світі.
Про це йдеться у дослідженні американських вчених, опублікованому в науковому журналі eBioMedicine, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
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Що таке "всюдисущі хімікати"
Йдеться про фталати, які через їхню поширеність називають "всюдисущими хімікатами". Щоб зробити пластик більш гнучким і міцним, їх додають у водопровідні труби, вінілові покриття для підлоги, медичні трубки, садові шланги та деякі дитячі іграшки.
Також фталати містяться у харчовій упаковці, мийних засобах, одязі та меблях.
Знайти ці хімічні речовини можна й у засобах особистої гігієни, як-от шампунь, мило, лак для волосся та косметика. Завдяки ним аромати зберігаються довше.
Фталати сприяють запаленню у коронарних артеріях, що може прискорити наявні захворювання і призвести до гострих ускладнень, включаючи смерть,
– зазначив старший автор дослідження Леонардо Трасанде.
Деталі дослідження
У новому дослідженні науковці вивчили вплив одного фталату – діоктилфталату (di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP) – на глобальну смертність у 200 країнах світу. Вчені проаналізували медичні та екологічні дані з десятків досліджень.
DEHP пов'язують із серцево-судинними захворюваннями, раком, репродуктивною шкодою для чоловіків і вродженими вадами розвитку.
Увага. Аналіз показав, що вплив цього фталату призвів до 368,7 тисячі смертей від хвороб серця у 2018 році серед чоловіків і жінок у віці від 55 до 64 років у всьому світі.
На Африку припадає 30% смертей через серцево-судинні захворювання внаслідок DEHP, а на Східну Азію та Близький Схід – 25%.
Люди з найвищими рівнями цих хімічних речовин мали більший ризик померти з будь-якої причини, особливо через серцево-судинні захворювання.
Як обмежити вплив фталатів
За словами Леонардо Трасанде, вплив фталатів можна мінімізувати.
"Уникайте пластику, наскільки це можливо. Зменшення вживання ультраоброблених продуктів також може знизити рівень хімічного впливу, з яким ви контактуєте", – наголосив вчений.
Він також зауважив, що в жодному разі не слід ставити пластикові контейнери в мікрохвильову піч або посудомийну машину, в яких тепло може зруйнувати покриття і фталати будуть легше поглинатися.
Також науковець рекомендує:
- обирати лосьйони, пральні порошки та засоби для чищення без запаху;
- використовувати для зберігання продуктів тару зі скла, нержавіючої сталі, кераміки або дерева;
- купувати свіжі або заморожені фрукти та овочі замість консервованих і оброблених;
- частіше мийте руки, щоб видалити з них хімічні речовини.
- уникайте пластиків з маркуванням №3, №6 та №7.
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