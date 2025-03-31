Чи можна пити холодну воду при високій температурі

Коли у людини підвищена температура тіла, важливо пити велику кількість рідини, незалежно від її температури. Це допомагає уникнути зневоднення.

Чому треба пити воду

Висока температура тіла підсилює потовиділення, що призводить до втрати рідини. Щоб запобігти зневодненню, необхідно пити достатньо води, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Орієнтуватися можна за сечовипусканням: потрібно ходити до туалету приблизно кожні 6 годин. Рекомендується випивати не менше 6 – 8 чашок об’ємом по 240 мл рідин, щоб сеча залишалася світло-жовтою або прозорою.

Підійдуть такі напої, як вода, чай чи бульйони, але спортивні напої не рекомендуються через вміст кофеїну в деяких із них. Якщо температура тіла дуже висока, лікар може порадити приймати розчини для регідратації, які містять оптимальне співвідношення води, солей та цукру для відновлення запасів рідини в організмі.

Як збити температуру без ліків

Для полегшення стану під час лихоманки рекомендується носити легкий одяг, підтримувати прохолодну температуру у приміщенні та накриватися легким покривалом чи простирадлом.

Щоб зменшити жар, можна прийняти теплу ванну, прикласти до чола чи потилиці загорнутий у рушник пакет із льодом або змочений у прохолодній воді рушник.

Коли треба пити ліки

Вважається, що висока температура відіграє важливу роль у боротьбі з інфекцією. Імунні реакції посилюються, і організм швидше може навалювати патогенам.

Тому збивати не варто, поки вона не завдає сильного дискомфорту. Краще орієнтуватися на самопочуття, а не на цифри – якщо дуже погано, чекати на заповітні 38,5 градусів за Цельсієм і випити ібупрофен чи парацетамол.