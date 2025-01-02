Доктор Ден Кортес, який очолює відділення дитячої електрофізіології в Каліфорнійському університеті в Девісі, став піонером, успішно імплантувавши двокамерний безелектродний кардіостимулятор юному пацієнту, повідомляє 24 Канал з посиланням на PACE: Pacing and Clinical Electrophysiology.

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Рідкісне захворювання серця

Тринадцятирічний пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на запаморочення та слабкість, які були викликані вродженою повною блокадою серця — рідкісним захворюванням, що вражає 1 з 15 000 – 22 000 дітей і може призводити до загрозливих для життя станів, включаючи раптову зупинку серця.

Повна блокада серця порушує нормальний рух електричних сигналів, що управляють серцевим ритмом. Причини можуть бути вродженими аномаліями серця або генетичними факторами.

Після обговорення різних лікувальних шляхів сім'я підлітка та медична команда вирішили, що безелектродний кардіостимулятор стане оптимальним рішенням, враховуючи зафіксоване зниження частоти серцевих скорочень на холтерівському моніторуванні.

Чому був обраний саме безелектродний варіант

Класичні кардіостимулятори використовують електроди — тонкі проводи, з'єднані з серцем. З часом такі електроди можуть викликати ускладнення, такі як інфекція або розрив. Ці ризики особливо високі у дітей, чиє тіло продовжує рости, що може призводити до міграції електродів і запальних процесів.

На відміну від них, безелектродні пристрої імплантуються безпосередньо в порожнину серця. Вони фіксуються на стінці серця за допомогою спеціальних кріплень і активно регулюють його ритм. Цей підхід робить процедуру менш інвазивною, прискорює одужання і забезпечує надійну роботу пристрою на тривалий час.

Крім того, новий кардіостимулятор AVEIR у десять разів менший за традиційні аналоги, що робить його особливо хорошим варіантом для дітей.

Пристрій AVEIR був схвалений FDA наприкінці 2023 року. Він виготовлений з біосумісного матеріалу, який буде поступово "поглинатися" серцем, інтегруючись з тканинами організму. Це суттєво знижує ризик ускладнень та відторгнення.

Ця революційна технологія значно покращує життя дітей із тяжкими серцевими захворюваннями, дозволяючи їм вести активний спосіб життя без страху перед ускладненнями.