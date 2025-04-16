В Україні перевірять аптеки: чи дійсно ліки відпускають фахівці
- В Україні плануються перевірки аптек для виявлення працівників без фармацевтичної освіти.
- Особливу увагу приділять аптекам, які не внесли інформацію про своїх працівників у електронну систему охорони здоров'я.
В Україні перевірять аптеки на наявність у штаті працівників із фармацевтичною освітою. Таке рішення ухвалила Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) після виявлення порушень у низці закладів, де працювали люди без належної кваліфікації.
У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що відпускати медикаменти мають право виключно фахівці з профільною освітою. Інакше це може створити загрозу для здоров’я пацієнтів, передає 24 Канал.
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Перевірки аптек
Особливу увагу під час перевірок приділять аптекам, які не внесли інформацію про своїх працівників у електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Відомство обіцяє з'ясувати, чи дотримуються такі заклади умов ліцензування.
Це важливий крок для підвищення якості фармацевтичної послуги. Пацієнт має бути впевнений, що з ним працює кваліфікований спеціаліст, а послуга – відповідає стандартам,
– зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Зауважимо, планові перевірки аптек відновили з січня 2025 року. Передусім вони охоплюють аптеки, що працюють на базі лікарень.
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