В Украине проверят аптеки: действительно ли лекарства отпускают специалисты
- В Украине планируются проверки аптек для выявления работников без фармацевтического образования.
- Особое внимание уделят аптекам, которые не внесли информацию о своих работниках в электронную систему здравоохранения.
В Украине проверят аптеки на наличие в штате работников с фармацевтическим образованием. Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) после выявления нарушений в ряде заведений, где работали люди без надлежащей квалификации.
В Министерстве здравоохранения отметили, что отпускать медикаменты имеют право исключительно специалисты с профильным образованием. Иначе это может создать угрозу для здоровья пациентов, передает 24 Канал.
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Проверки аптек
Особое внимание во время проверок уделят аптекам, которые не внесли информацию о своих работниках в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
Ведомство обещает выяснить, соблюдают ли такие заведения условия лицензирования.
Это важный шаг для повышения качества фармацевтической услуги. Пациент должен быть уверен, что с ним работает квалифицированный специалист, а услуга – соответствует стандартам,
– отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Заметим, плановые проверки аптек восстановили с января 2025 года. Прежде всего они охватывают аптеки, работающие на базе больниц.
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