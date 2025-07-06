Суперфуд із моря: чому варто і не варто їсти водорості щодня

Морські водорості – це не просто інгредієнт для ролів чи салатів. Продукт є джерелом корисних речовин, які дійсно позитивно впливають на організм. Та як і будь-який суперфуд, водорості мають не лише плюси, а й обмеження.

Користь водоростей: як впливають на організм

Насамперед водорості можуть допомагати регулювати рівень цукру в крові. У недавніх дослідженнях підтвердили зниження показника HbA1c – одного з основних маркерів діабету, особливо в людей із діабетом 2 типу. Втім, науковці поки що обережні у висновках щодо довгострокового ефекту, передає 24 Канал.

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Зниження тиску

Деякі сполуки у водоростях, як-от альгінати, можуть зменшувати артеріальний тиск, виводячи з організму надлишок натрію. Їхня дія схожа на ефект ліків проти гіпертонії – інгібіторів АПФ. Але для помітного результату потрібно щодня споживати понад 4 грамів водоростей впродовж щонайменше місяця.

Контроль ваги

Ба більше, регулярне вживання водоростей може сприяти зниженню маси тіла та зменшенню об'єму талії. Проте ефективність залежить від індивідуальних особливостей і дозування – знову ж таки, понад 4 грамів на добу.

Вплив на холестерин

Морські водорості містять клітковину, яка здатна знижувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів, водночас підвищуючи "хороший" (ЛПВЩ). Утім, результати досліджень суперечливі, адже подекуди вчені фіксували зростання тригліцеридів.

Покращення травлення

Складні вуглеводи, що є у водоростях, діють як пребіотики – живлять корисні бактерії у кишківнику. Сульфатовані полісахариди стимулюють вироблення коротколанцюгових жирних кислот, що захищають слизову оболонку кишечника.

Цікаво. Водорості можуть сприяти швидшому настанню ситості. Але достовірних доказів довготривалого впливу на апетит поки немає.

Йод і щитоподібна залоза

Водорості – багате джерело йоду, необхідного для гормонів щитоподібної залози. Але надлишок цього мікроелемента може нашкодити, спричиняючи гіпотиреоз або навіть зоб. Помірність – ключ до користі.

Природні антиоксиданти

Бурі водорості містять речовини, що допомагають зменшити окислювальний стрес – один із чинників розвитку хронічних хвороб.

Мінерали, які не завжди засвоюються

Хоча водорості багаті кальцієм і магнієм, доказів, що вони суттєво впливають на рівень цих мінералів у крові, поки немає.

Потенційна підтримка імунітету

Антиоксиданти і пребіотики з водоростей можуть зміцнювати захисні сили організму. Але механізми їх дії ще потребують глибших досліджень.

Коли вордорості можуть нашкодити

Важливо не перевищувати денну норму – 1100 мкг. Надлишок йоду може порушити функцію щитоподібної залози.

Крім того, варто зважати на важкі метали. Водорості здатні накопичувати токсичні речовини: миш'як, ртуть, кадмій і свинець. Зауважимо, що навіть миття й термообробка не гарантують безпеки.