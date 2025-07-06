Суперфуд из моря: почему стоит и не стоит есть водоросли ежедневно
- Морские водоросли могут помогать регулировать уровень сахара в крови, снижать артериальное давление, способствовать контролю веса и влиять на уровень холестерина.
- Чрезмерное употребление водорослей может привести к избытку йода, что негативно влияет на щитовидную железу, и накопление тяжелых металлов.
Морские водоросли – это не просто ингредиент для роллов или салатов. Продукт является источником полезных веществ, которые действительно положительно влияют на организм. Но как и любой суперфуд, водоросли имеют не только плюсы, но и ограничения.
Польза водорослей: как влияют на организм
Прежде всего водоросли могут помогать регулировать уровень сахара в крови. В недавних исследованиях подтвердили снижение показателя HbA1c – одного из основных маркеров диабета, особенно у людей с диабетом 2 типа. Впрочем, ученые пока осторожны в выводах относительно долгосрочного эффекта, передает 24 Канал.
Смотрите также Низкокалорийный, сладкий и полезный: идеальный фрукт существует
Снижение давления
Некоторые соединения в водорослях, например альгинаты, могут уменьшать артериальное давление, выводя из организма избыток натрия. Их действие похоже на эффект лекарств против гипертонии – ингибиторов АПФ. Но для заметного результата нужно ежедневно потреблять более 4 граммов водорослей в течение как минимум месяца.
Контроль веса
Более того, регулярное употребление водорослей может способствовать снижению массы тела и уменьшению объема талии. Однако эффективность зависит от индивидуальных особенностей и дозировки – опять же, более 4 граммов в сутки.
Влияние на холестерин
Морские водоросли содержат клетчатку, которая способна снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, одновременно повышая "хороший" (ЛПВП). Впрочем, результаты исследований противоречивы, ведь иногда ученые фиксировали рост триглицеридов.
Улучшение пищеварения
Сложные углеводы, что есть в водорослях, действуют как пребиотики – питают полезные бактерии в кишечнике. Сульфатированные полисахариды стимулируют выработку короткоцепочечных жирных кислот, защищающих слизистую оболочку кишечника.
Интересно. Водоросли могут способствовать более быстрому наступлению сытости. Но достоверных доказательств долговременного влияния на аппетит пока нет.
Йод и щитовидная железа
Водоросли – богатый источник йода, необходимого для гормонов щитовидной железы. Но избыток этого микроэлемента может навредить, вызывая гипотиреоз или даже зоб. Умеренность – ключ к пользе.
Природные антиоксиданты
Бурые водоросли содержат вещества, помогающие уменьшить окислительный стресс – один из факторов развития хронических болезней.
Минералы, которые не всегда усваиваются
Хотя водоросли богаты кальцием и магнием, доказательств, что они существенно влияют на уровень этих минералов в крови, пока нет.
Потенциальная поддержка иммунитета
Антиоксиданты и пребиотики из водорослей могут укреплять защитные силы организма. Но механизмы их действия еще нуждаются в более глубоких исследованиях.
Когда водоросли могут навредить
Важно не превышать дневную норму – 1100 мкг. Избыток йода может нарушить функцию щитовидной железы.
Кроме того, стоит учитывать тяжелые металлы. Водоросли способны накапливать токсичные вещества: мышьяк, ртуть, кадмий и свинец. Заметим, что даже мытье и термообработка не гарантируют безопасности.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.