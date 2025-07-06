Польза манго

Несмотря на сладкий вкус, этот тропический плод имеет низкий гликемический индекс, что делает его идеальным вариантом для здорового питания, пишет 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

Смотрите также Простой и вкусный способ улучшить память и концентрацию после бессонной ночи

Как манго влияет на организм

Этот тропический плод богат клетчаткой, витаминами C и A, каротиноидами и антиоксидантами, которые:

поддерживают работу кишечника (пектин как пребиотик способствует росту "полезных" бактерий)

снижают воспаление благодаря лютеину, зеаксантину и бета-каротину ,

укрепляют иммунитет (благодаря высокому содержанию витаминов A, C и меди) ,

поддерживают здоровье сердца, ведь плод содержит калий и магний, которые помогают контролировать кровяное давление

способствует лучшему усвоению железа благодаря витамину C.

Еще одно преимущество – низкая калорийность

В 1 чашке манго (около 165 граммов) – менее 100 килокалорий, около 3 граммов клетчатки и 60 – 67% суточной потребности в витамине C. И даже несмотря на природный сахар (около 22 – 23 граммов), фрукт имеет низкий гликемический индекс, что позволяет избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Эксперты советуют добавлять его в смузи, салата или есть, как самостоятельную закуску. Благодаря мягкому сладкому вкусу манго может помочь избежать чрезмерного потребления обработанных десертов.