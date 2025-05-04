Печерний метод

Ідея цього методу базується на поверненні до звичок давніх часів, коли люди не мали складних процедур догляду за шкірою. Вважається, що такий "перезапуск" допоможе шкірі повернутися до свого природного стану, повідомляє 24 Канал з посиланням на NY Post.

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Я роками надмірно захоплювалася відлущуванням, що призвело до пошкодження шкіри. Тепер моя шкіра просто позбавляється від усіх слідів пошкоджень і відновлюється,

– поділилась досвідом одна з прихильниць цього способу.

Наслідки печерного методу

Однак дерматологи закликають бути обережними, перш ніж повністю відмовитися від звичних засобів догляду. "Існує хибна думка, що шкіра буде мати кращий вигляд, якщо за нею не доглядати", – підкреслює доктор Джін Чаппелл. За словами експертів, процедури очищення та відлущування відіграють ключову роль у видаленні мертвих клітин шкіри.

Дерматолог Дженніфер Шастрі з Northwestern Medical Group зазначає, що щоденне вмивання допомагає уникнути накопичення надлишків жиру, поту та забруднень.

За її словами, режим "печерної людини" може призвести до лущення, утворення кірок і навіть дерматиту через погану гігієну. До того ж надлишок шкірного сала може підвищити ризик себорейного дерматиту, що супроводжується свербежем і лущенням.

Фахівці рекомендують дотримуватися простих правил догляду: використовувати м'які очищувальні засоби, зволожувальні креми без ароматизаторів і щодня наносити сонцезахисний крем для захисту від старіння та раку шкіри, викликаних ультрафіолетом.