Перевірте, чи доживете ви до 100 років – 9 ознак та цікавий тест

Коли ми молоді, нам здається, що життя – нескінченне. Та з роками усвідомлення власної вразливості стає дедалі чіткішим. Проте є і хороші новини: науковці виявили певні ознаки, які свідчать про те, що у вас є всі шанси прожити довге життя.

Ба більше – ви можете свідомо впливати на ці фактори. Спершу зауважимо, що середня тривалість життя останнім часом скоротилася. Так, за даними CDC, середня тривалість життя в США наразі становить 76,4 року. Для чоловіків – 73,5 року, для жінок – 79,3, інформує 24 Канал.

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9 ознак того, що ви можете прожити довге життя

Ви регулярно їсте овочі та фрукти

Дослідники довели, що жінки, які найчастіше споживали рослинну їжу, мали на 46% менший ризик смерті у найближчі 5 років. Учасницям було по 70+.

Ви займаєтесь спортом (зокрема бігом)

Каліфорнійські вчені протягом 21 року спостерігали за людьми середнього віку. Ті, хто бігав по 40 хвилин п'ять днів на тиждень, жили довше та краще почувались фізично й розумово. Також корисними виявилися силові тренування двічі на тиждень та 10-хвилинні кардіо вправи – тричі на тиждень.

Ви народили дитину після 44 років

Якщо жінка природно завагітніла після 44, це свідчить про її генетичну схильність до довголіття. Дослідження Університету Юти показало, що такі жінки на 15% рідше помирали після 50 років, ніж ті, хто народив до 40.

Ви соціально активні

Ширше коло спілкування – довше життя. За даними National Library of Medicine, люди, які мають соціальну підтримку, мають кращу психіку, серцево-судинну систему, імунітет, пам’ять і навіть здатність до відновлення після стресу.

У вас струнка талія

Жінки з талією понад 94 сантиметів жили на 5 років менше після 40-річного віку, ніж ті, чия талія була меншою за 68 сантиметів. Для чоловіків критичною межею є 109 сантиметів – вона скорочує життя на 3 роки.

Ви п'єте чай щодня

Один-два горнятка чорного чи зеленого чаю на день – це добре. Чай містить катехіни, які сприяють розслабленню судин і покращують роботу серця.

Ви контролюєте калорії

Люди, які споживають 1400–2000 ккал на день (на 25% менше за середню норму), мали "молодше" серце на 15 років. Кожна калорія має значення.

Ви добре спите

Міцний нічний сон – ключ до довголіття. За даними CNBC, повноцінний відпочинок – один із факторів, що дозволяє дожити до 90+.

Ви маєте сенс життя

Дослідження журналу Psychological Science 2014 року показало: ті, хто мав високе почуття сенсу життя, жили довше. Тих, хто помер під час дослідження, об’єднували низькі показники "відчуття сенсу".

Бонус. На сайті Media.nmfn.com можна пройти онлайн-тест на тривалість життя. Він оцінює ваші звички, стан здоров’я та генетику. Можливо, результат вас приємно здивує.