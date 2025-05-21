Простий тест, який можна провести вдома, покаже чи є у вас ризик серйозних проблем зі здоровʼям

Протягом багатьох років для оцінки ризику ожиріння та пов’язаних із ним захворювань, таких як серцева недостатність, медична спільнота переважно орієнтувалась на індекс маси тіла (ІМТ). Втім, сучасні наукові дані свідчать, що співвідношення об’єму талії до зросту (WtHR) може бути точнішим і простішим інструментом.

Нові результати дослідження, представлені на Європейському кардіологічному конгресі, охопили 1792 особи віком від 45 до 73 років, повідомляє 24 Канал з посилання на The New York Post.

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Чому WtHR кращий за ІМТ

Упродовж 13 років спостережень у 132 з них була діагностована серцева недостатність. Аналіз показав: якщо WtHR дорівнює або перевищує 0,65 (тобто об’єм талії складає 65% від зросту), ризик розвитку серцевої недостатності зростає майже втричі.

Головна перевага WtHR у тому, що цей показник відображає рівень вісцерального ожиріння – одного з ключових чинників ризику серцево-судинних хвороб, діабету та передчасної смерті. Окрім того, цей показник дуже легко визначити самостійно – достатньо мати під рукою звичайний сантиметр.

Як самостійно обчислити свій WtHR

1. Виміряйте талію (на рівні пупка, не втягуючи живіт).

2. Поділіть отримане значення на свій зріст.

3. Оптимальний результат – менше ніж 0,5 (наприклад, якщо ваш зріст 170 см, об’єм талії не має перевищувати 85 см).

Найкраще співвідношення – коли ваша талія менша за половину зросту,

– розповів доктор Джон Молвін з Лундського університету.

Високий показник WtHR свідчить не лише про ризик серцево-судинних захворювань, а й може бути пов’язаний з іншими проблемами – такими, як діабет 2-го типу, гіпертонія та метаболічний синдром. Дослідники планують з’ясувати, наскільки WtHR може слугувати індикатором різних хронічних станів.