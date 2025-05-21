Простой тест, который можно провести дома, покажет есть ли у вас риск серьезных проблем со здоровьем

В течение многих лет для оценки риска ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как сердечная недостаточность, медицинское сообщество преимущественно ориентировалось на индекс массы тела (ИМТ). Впрочем, современные научные данные свидетельствуют, что соотношение объема талии к росту (WtHR) может быть более точным и простым инструментом.

Новые результаты исследования, представлены на Европейском кардиологическом конгрессе, охватили 1792 человека в возрасте от 45 до 73 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Почему WtHR лучше ИМТ

В течение 13 лет наблюдений у 132 из них была диагностирована сердечная недостаточность. Анализ показал: если WtHR равен или превышает 0,65 (то есть объем талии составляет 65% от роста), риск развития сердечной недостаточности возрастает почти втрое.

Главное преимущество WtHR в том, что этот показатель отражает уровень висцерального ожирения – одного из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых болезней, диабета и преждевременной смерти. Кроме того, этот показатель очень легко определить самостоятельно – достаточно иметь под рукой обычный сантиметр.

Как самостоятельно вычислить свой WtHR

1. Измерьте талию (на уровне пупка, не втягивая живот).

2. Поделите полученное значение на свой рост.

3. Оптимальный результат – меньше чем 0,5 (например, если ваш рост 170 см, объем талии не должен превышать 85 см).

Лучшее соотношение – когда ваша талия меньше половины роста,

– рассказал доктор Джон Молвин из Лундского университета.

Высокий показатель WtHR свидетельствует не только о риске сердечно-сосудистых заболеваний, но и может быть связан с другими проблемами – такими, как диабет 2-го типа, гипертония и метаболический синдром. Исследователи планируют выяснить, насколько WtHR может служить индикатором различных хронических состояний.