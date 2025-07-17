Зʼясували причини масового отруєння у львівському ресторані Кацуріна

Станом на 17 липня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають вже 56 людей із симптомами харчового отруєння, зокрема вісім дітей. Стан пацієнтів оцінюють як тяжкий та середньої тяжкості, але після комплексу медичних заходів їхнє самопочуття почало покращуватися.

Причини отруєння в ресторані Кацуріна

Причиною масового отруєння стала сальмонела – збудник, який часто спричиняє гострі кишкові інфекції, Про це у коментарі для ZAXID.NET. повідомив медичний директор лікарні Андрій Орфін, пише 24 Канал.

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Симптоми у всіх практично однакові: біль у животі, нудота, блювота, підвищена температура тіла, загальна слабість. У двох хворих виділено сальмонелу Ентерітіс, тож можна вважати, що саме вона стала причиною отруєння,

– прокоментував Андрій Орфін.

Що відомо про отруєння у ресторані Китайський Привіт

Відомо, що епіцентром отруєння став ресторан Китайський Привіт, власником якого є київський ресторатор і відомий фудблогер Міша Кацурін. Заклад відкрився лише 13 липня, одразу викликавши ажіотаж серед львів’ян. Примітно, що сам власник також опинився серед постраждалих і наразі перебуває під наглядом лікарів.

Перші випадки госпіталізації були зафіксовані 15 – 16 липня, спочатку йшлося про 12 осіб. Уже ввечері 16 липня кількість постраждалих зросла до 43, а на наступний ранок – до 56, з них 8 дітей.

Наразі спеціалісти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України спільно із Держпродспоживслужбою проводять розслідування джерела інфекції та визначають, у яких саме продуктах містилася сальмонела.

Від результатів цієї перевірки залежить подальше розслідування та заходи щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.