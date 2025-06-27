Які аналізи потрібно здати перед сексом з новим партнером

Коли стосунки переходять на новий рівень довіри, природно, хочеться бути впевненим у власному здоров'ї та здоров'ї партнера. Однак "універсальної довідки" перед початком статевого життя в медустановах не видають. Зате існує список важливих аналізів на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

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