Які аналізи потрібно здати перед сексом з новим партнером
- Перед початком статевого життя з новим партнером важливо здати аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).
- У медустановах не видають "універсальної довідки", але існує список важливих аналізів для перевірки здоров'я.
Коли стосунки переходять на новий рівень довіри, природно, хочеться бути впевненим у власному здоров'ї та здоров'ї партнера. Однак "універсальної довідки" перед початком статевого життя в медустановах не видають. Зате існує список важливих аналізів на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).
Регулярні обстеження на ІПСШ – це не тільки про турботу про себе, а й про відповідальність перед партнером. Навіть якщо у вас один статевий партнер, а тим паче при їх зміні, ризик зараження ІПСШ зберігається, пише 24 Канал з посилання на CDC.
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До того ж багато інфекцій розвиваються безсимптомно, і людина може не підозрювати про загрозу.
Обов'язкові аналізи перед сексом
Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) радить проходити обстеження на такі інфекції:
- хламідіоз;
- гонорею;
- сифіліс;
- гепатит B і C;
- трихомоніаз;
- генітальний герпес;
- ВІЛ.
Також лікарі все частіше звертають увагу на необхідність тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ).
Особливості обстеження для жінок
Фахівці Mayo Clinic рекомендують жінкам віком від 25 до 65 років регулярно здавати:
- Пап-тест – дослідження клітин шийки матки на предмет ранніх змін; проводити його потрібно раз на три роки.
- Тест на ВПЛ – здається раз на 5 років, іноді одночасно з Пап-тестом, якщо попередні результати були в нормі. Частіше обстеження потрібне за наявності факторів ризику або підозрілих даних.
Для чоловіків тест на ВПЛ рекомендований лише при появі бородавок (папілом) в інтимній зоні.
Що робити при позитивному аналізі
У випадку, якщо один з аналізів виявився позитивним, не варто панікувати. Перездайте тест і обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для уточнення діагнозу та вибору тактики лікування.
Не забудьте повідомити партнера – чесність та спільне розв'язання проблеми завжди ефективніше за замовчування та тривогу. Сучасна медицина дозволяє справлятися з більшістю ІПСШ, а раннє виявлення інфекції – запорука успішного лікування.
Профілактика: вакцини та заходи безпеки
Для запобігання онкогенним штамам ВПЛ існує вакцинація, яка рекомендується ВООЗ насамперед дівчаткам з 9 до 14 років – до початку сексуальної активності. Друга група – хлопчики та дівчата до 26 років. За погодженням з лікарем щеплення можна зробити й у зрілішому віці (до 45 років), однак ефективність буде нижчою.
Якщо ви вирішили зі своїм партнером більше не використовувати презервативи, бажано пройти повний скринінг на всі поширені ІПСШ. Це мінімальний внесок у ваше спільне здоров'я та довіру одне до одного.
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