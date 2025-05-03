Кому довіритися і хто дійсно може допомогти подолати таку делікатну проблему? 24 Каналу розповів Олег Банира, лікар-сексопатолог, провідний уролог Медичного центру Св. Параскеви, фахівець із тридцятирічним досвідом у сфері урології, який допомагає шукати відповіді на найінтимніші питання пацієнтів.

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Олег Банира "Щоб правильно обрати фахівця, передусім потрібно розуміти різницю у спеціалізації лікарів, пам’ятаючи головне: спеціаліст, який планує терапевтично покращувати якість інтимного життя пацієнта, повинен мати вищу медичну освіту."

Наприклад, сексолог не займається лікуванням, це фахівець із вищою освітою (не обов’язково медичною), який орієнтується в питаннях норм та особливостей сексуальної поведінки, форм і видів стосунків, сексуальної культури, гігієни та поведінки.

Сексолог досліджує та допомагає розв'язати питання сексуальної поведінки у здорових людей. Якщо у вас є загальні питання щодо сексу та стосунків, позитивного ставлення до сексуальності, труднощі у спілкуванні чи пошуку партнера/партнерки – варто звернутися до сексолога.

Якщо ж виникають розлади у функціях організму, які заважають вести повноцінне статеве життя та отримувати від нього задоволення, слід звертатися до лікаря-сексопатолога.

Що лікує уролог, гінеколог, дерматовенеролог, ендокринолог

Завдяки клінічному досвіду та специфіці пацієнтів, саме урологи, гінекологи, дерматовенерологи та ендокринологи мають перевагу у підходах до розв'язання сексопатологічних проблем. Причинами погіршення сексуального життя можуть бути: запалення простати чи еректильні дисфункції у чоловіків, аднексити, кольпіти у жінок, запальні, інфекційні або онкологічні захворювання. Органічні розлади, біль або запалення, що впливають на функцію статевих органів, може вилікувати лише вузькопрофільний фахівець.

У частині випадках саме усунення цих проблем є основою для повернення сексуального життя до норми. Проте тут є нюанси: наприклад, гінеколог із додатковою спеціалізацією сексопатолога не зможе провести урологічне обстеження чоловіків.

Олег Банира "Натомість сексопатолог, який має також спеціалізацію уролога, може обстежувати як чоловіків, так і жінок. Психологи та сексологи не мають таких компетенцій, а для психіатра недостатньо лише психіатричної освіти – потрібна додаткова спеціалізація з сексопатології для роботи із сексуальними розладами."

Після повного обстеження та підтвердження або виключення захворювання, уролог, гінеколог, венеролог чи ендокринолог можуть призначити лікування, надати рекомендації для покращення самопочуття або скерувати пацієнта до сексопатолога.

Що лікує сексопатолог

Якщо вузькопрофільний лікар не знаходить органічних змін, але пацієнт скаржиться на сексуальні дисфункції – проблеми з ерекцією, статевим збудженням, передчасною еякуляцією у чоловіків, зниженим лібідо у чоловіків і жінок, болем під час статевого акту, порушенням оргазму, синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі, психологічними труднощами у сфері сексу, незадоволенням якістю інтимного життя – слід звернутися до лікаря-сексопатолога (у світі цю спеціалізацію часто називають "клінічною сексологією").

У таких випадках проблема може бути змішаною – поєднувати органічні й психологічні чинники. Допомогу потрібно шукати саме у сексопатолога. Цей фахівець поєднує знання сексолога, психотерапевта, психолога, а також клінічний досвід гінеколога, уролога, ендокринолога, венеролога чи психіатра.

Олег Банира "Окрім цього, сексопатолог надає не тільки медичну, а й психологічну допомогу. Кабінет такого спеціаліста не схожий на звичайний лікарський, проте саме тут ви отримаєте різносторонню фахову підтримку в умовах анонімності та конфіденційності."

Для пацієнта особливо зручно, коли уролог чи гінеколог має додаткову спеціалізацію сексопатолога: усі необхідні огляди, аналізи та обстеження проводяться в одному медичному закладі й у одного фахівця.