Какие анализы нужно сдать перед сексом с новым партнером

Когда отношения переходят на новый уровень доверия, естественно, хочется быть уверенным в собственном здоровье и здоровье партнера. Однако "универсальной справки" перед началом половой жизни в медучреждениях не выдают. Зато существует список важных анализов на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.