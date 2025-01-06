Як оскаржити рішення про інвалідність нової експертної команди, які замінили МСЕК

Після скасування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні було розпочато формування нових експертних команд. Проте навіть їхні рішення можуть бути оскаржені.

Почав діяти Центр оцінювання функціонального стану особи (скорочено – Центр оцінювання). Цей орган відіграватиме ключову роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості встановлення повсякденних функціональних можливостей людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.

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Центр оцінювання функціонального стану особи

Основні завдання Центру охоплюють організаційно-методичне консультування експертних груп, оцінку обґрунтованості їхніх рішень та раніше прийнятих рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також розгляд скарг на рішення експертних команд.

Експертні команди Центру формуються з лікарів, які представляють різні державні заклади охорони здоров'я.

Як оскаржити рішення нових експертних команд

Скаргу можна подати:

у паперовій формі, надіславши її поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;

в електронній формі, звернувшись до сімейного лікаря, який оформить скаргу в електронній системі оцінювання повсякденного функціонування особи.

Термін подання скарги становить 40 календарних днів з моменту отримання заявником (або його уповноваженим представником) витягу з рішення експертної команди, яке оскаржується.

У разі пропуску терміну подання скарги з поважних причин (наприклад, відрядження, тимчасова непрацездатність або військова служба), можна подати клопотання про продовження цього терміну. Центр розгляне таке клопотання протягом 5 робочих днів.

Результати розгляду скарги можуть бути наступними:

підтвердження оскаржуваного рішення; скасування оскаржуваного рішення; формування нового рішення.

Кінцеве рішення за результатами розгляду скарги підписується всіма членами експертної команди.