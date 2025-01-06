Как обжаловать решение об инвалидности новой экспертной команды, заменившей МСЭК

После отмены медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в Украине было начато формирование новых экспертных команд. Однако даже их решения могут быть обжалованы.

Начал действовать Центр оценки функционального состояния лица (сокращенно – Центр оценки). Этот орган будет играть ключевую роль в обеспечении объективности и прозрачности установления повседневных функциональных возможностей людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Центр оценки функционального состояния человека

Основные задачи Центра охватывают организационно-методическое консультирование экспертных групп, оценку обоснованности их решений и ранее принятых решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также рассмотрение жалоб на решения экспертных команд.

Экспертные команды Центра формируются из врачей, представляющих различные государственные учреждения здравоохранения.

Как обжаловать решение новых экспертных команд

Жалобу можно подать:

в бумажной форме, отправив ее по почте в Центр оценки функционального состояния лица;

в электронной форме, обратившись к семейному врачу, который оформит жалобу в электронной системе оценки повседневного функционирования лица.

Срок подачи жалобы составляет 40 календарных дней с момента получения заявителем (или его уполномоченным представителем) выписки из решения экспертной команды, которое оспаривается.

В случае пропуска срока подачи жалобы по уважительным причинам (например, командировка, временная нетрудоспособность или военная служба), можно подать ходатайство о продлении этого срока. Центр рассмотрит такое ходатайство в течение 5 рабочих дней.

Результаты рассмотрения жалобы могут быть следующими:

подтверждение обжалуемого решения; отмена обжалуемого решения; формирование нового решения.

Конечное решение по результатам рассмотрения жалобы подписывается всеми членами экспертной команды.