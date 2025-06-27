Походження коронавірусу: ВООЗ опублікувала новий звіт про COVID-19

Всесвітня організація охорони здоровʼя представила оновлений аналіз щодо джерел коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив масштабну пандемію COVID-19. Однак експертам досі не вдалося отримати дані від Китаю – країни, де вірус вперше почав швидко поширюватися.

Доповідь підготувала Науково-консультативна група ВООЗ з питань походження нових патогенів (SAGO), до складу якої входять 27 незалежних фахівців із різних країн, передає 24 Канал.

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Новий звіт про походження коронавірусу

Експерти відзначили певний прогрес у розумінні можливого походження вірусу, проте наголосили, що критично важлива інформація так і не була надана для повної оцінки ситуації.

На цьому етапі ми не можемо остаточно відкинути жодної з теорій – і природної передачі вірусу від тварини до людини, і потенційного лабораторного інциденту. Ми продовжуємо закликати Китай та інші країни відкрито ділитися даними для запобігання майбутнім пандеміям,

– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

У своїй доповіді експерти SAGO ретельно розглянули всі основні гіпотези появи COVID-19. На їхню думку, наявні докази більше схиляються до версії про передачу вірусу людині від тварин, зокрема від кажанів, можливо через проміжного носія.

Водночас досі бракує детальної інформації, яку ВООЗ неодноразово просила в Китаю: генетичних послідовностей перших хворих, детальних відомостей про тварин із ринків Уханя та про дотримання біобезпеки в місцевих лабораторіях. Станом на сьогодні ці дані залишаються недоступними як для SAGO, так і для ВООЗ загалом.

Загалом за час роботи група провела понад півсотні засідань, брифінгів із науковцями, журналістами й аналітиками. Перший звіт SAGO оприлюднила ще в червні 2022 року. А нещодавно представила нову оцінку, що базується на рецензованих наукових роботах, неопублікованих даних, експедиціях, інтервʼю, урядових документах, аудитах та навіть розвідувальній інформації.

В організації наголошують: робота над визначенням джерел COVID-19 триває, і ВООЗ готова розглядати будь-які нові матеріали, якщо вони з’являться.

Що відомо про походження коронавірусу

Від початку пандемії вчені розглядали дві основні версії виникнення SARS-CoV-2: природний шлях – передача вірусу людині від тварини (кажанів або проміжних господарів, таких як панголіни чи єнотовидні собаки), та лабораторний витік з Уханя.

Деякі американські спецслужби, зокрема ЦРУ та ФБР, схилялися до лабораторної версії, водночас наукова спільнота фіксувала численні докази природного походження вірусу, пов’язаного з ринком диких тварин у Ухані.