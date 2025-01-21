Оперізуючий лишай: що це за захворювання і як його лікувати

Оперізуючий лишай, також відомий як герпес зостер, є вірусною інфекцією, що найчастіше проявляється у вигляді висипу на шкірі вздовж нервових шляхів. Назва "лишай" пов'язана з характерним зовнішнім виглядом висипу. Це захворювання включає групу висипань, що складаються з плям і бляшок, які викликають свербіж.

Оперізуючий лишай отримав назву через те, що висип виглядає як пояс, що обгортає тіло. Захворіти на нього можуть всі, хто раніше переніс вітряну віспу. Після одужання вірус залишається в організмі, але перебуває в неактивному стані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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При ослабленні імунної системи вірус може активуватися знову, що призводить до рецидиву – так розвивається оперізуючий лишай. Найчастіше цим хворіють люди старше 50 років, а також ті, в кого імунна система ослаблена, включаючи літніх людей, пацієнтів з ВІЛ та осіб, які приймають імуносупресори.

Оперізуючий лишай – симптоми

Симптоми оперізуючого лишаю зазвичай розвиваються поступово і включають:

Біль або печіння. Це один з перших ознак захворювання, який з'являється за кілька днів до появи висипу. Біль може бути від легкого до сильного і часто відчувається як різке печіння.

Висип на шкірі. Зазвичай виглядає як дрібні пухирці, розташовані вздовж нервових шляхів. Вони можуть виділяти рідину при пошкодженні. Висип найчастіше з'являється на тулубі, але може вразити й інші ділянки тіла.

Слабкість і втома. Ці симптоми свідчать про те, що організм бореться з вірусом.

Набряк і почервоніння шкіри в області висипу.

Підвищена температура та головний біль.

Іноді висипу може не бути, тоді говорять про безпечний оперізуючий лишай. У такому випадку вірус вражає нерви, але шкірні прояви відсутні, і людину турбують лише болі вздовж нервових шляхів. Безпечний оперізуючий лишай трапляється рідко.

Від моменту появи перших симптомів до повного загоєння висипу проходить від 3 до 5 тижнів. Спершу з'являються болі, потім висип, який з часом утворює пухирці та скоринки, що відпадають через кілька тижнів. Поки висип не висох і не покрився скоринками, людина залишається заразною. Вона може заразити інших вітрянкою.

Діагностика оперізуючого лишаю

Як правило, діагноз ставлять на основі спілкування з пацієнтом і візуального огляду шкіри. Характерні скарги на біль і висип допомагають лікарю швидко визначити діагноз. Проте в деяких випадках можуть бути призначені додаткові дослідження для підтвердження діагнозу або виключення інших захворювань.

Лікування оперізуючого лишаю

Для лікування герпесу зостера використовуються препарати, які допомагають полегшити біль і подавити активність вірусу: