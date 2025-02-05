В Україні змінили рекомендації щодо раннього виявлення раку: що змінилось

В Україні впроваджено оновлені рекомендації для ранньої діагностики та профілактики онкологічних захворювань, включаючи рак грудей, шийки матки та колоректальний рак.

Щороку рак діагностують у понад 100 тисяч українців. Згідно з даними Національного канцер-реєстру України, у 2023 році зареєстровано 110 022 нові випадки онкологічних захворювань: 52 626 серед чоловіків і 57 396 серед жінок, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає 24 Канал.

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Серед жінок найпоширенішими є злоякісні утворення грудей і шийки матки, тоді як у чоловіків частіше зустрічається рак легенів та шлунково-кишкового тракту.

МОЗ наголошує, що рання діагностика є ключовим пріоритетом у боротьбі з онкологічними захворюваннями, оскільки вона значно підвищує шанси на успішне лікування.

Нові рекомендації з ранньої діагностики від МОЗ

Рак молочної залози

Жінкам віком від 50 до 69 років радять проходити мамографію раз на два роки. Цей метод діагностики є безпечним та дозволяє виявляти новоутворення на ранніх стадіях.

Лікар може коригувати частоту обстежень залежно від наявності індивідуальних факторів ризику чи скарг пацієнтки.

Основні фактори ризику раку грудей:

наявність мутації в генах BRCA-1 або BRCA-2;

випадки раку молочної залози в родині;

перші пологи у віці 30+ років;

безпліддя;

пізній початок менопаузи;

ожиріння після менопаузи та інші.

Рак шийки матки (РШМ)

Відповідно до оновлених рекомендацій, жінкам, які досягли 21-річного віку, радять регулярно виконувати ПЛР-тести на виявлення вірусу папіломи людини (ВПЛ). Для жінок віком від 35 до 65 років рекомендовано проходити обстеження з інтервалом у 5 – 10 років залежно від отриманих результатів попередніх тестів.

До основних факторів ризику виникнення раку шийки матки відносяться:

наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВПЛ, ВІЛ та інші імунодефіцитні стани;

випадки РШМ у членів родини;

лікування дисплазії шийки матки в анамнезі;

ранній початок статевого життя;

рання вагітність та інші чинники.

Колоректальний рак (КРР)

Для чоловіків і жінок у віці від 50 до 75 років рекомендується регулярно проводити тест на приховану кров у калі з періодичністю раз на два роки. Якщо результат тесту виявляється позитивним, необхідно пройти колоноскопію та отримати консультацію хірурга-проктолога або онколога.

Серед основних факторів ризику розвитку колоректального раку виділяють:

вік у межах 50 – 75 років;

наявність КРР у членів родини;

хронічні запальні захворювання кишківника, такі як неспецифічний виразковий коліт чи хвороба Крона;

ожиріння та інші фактори.

Усі вищезазначені обстеження надаються безкоштовно за направленням лікаря в рамках програми медичних гарантій. Для проходження діагностики необхідно звернутися до сімейного лікаря, який оформить відповідне направлення.

Як зменшити ризик онкозахворювань

Відмова від куріння та алкоголю. Алкоголь є причиною щонайменше семи видів раку, а куріння відповідальне за кожну четверту смерть від онкології.

Вакцинація проти вірусів. До 25% випадків онкозахворювань провокують віруси гепатиту та папіломи людини. Рекомендується вакцинувати дітей від гепатиту В (ця вакцинація надається безкоштовно державою) та папіломавірусу. За можливості зробіть вакцинацію й для себе.

Використання бар’єрних методів контрацепції. Це допоможе уникнути інфекцій, які підвищують ризик розвитку онкології.

Уникання тривалого перебування на сонці. Не засмагайте як під прямими сонячними променями, так і в солярії. Ультрафіолетове випромінювання є причиною до 90% випадків раку шкіри. Використовуйте сонцезахисні креми та окуляри круглий рік.

Фізична активність та збалансоване харчування. Регулярні фізичні вправи та споживання здорової їжі, зокрема злаків, бобових, овочів і фруктів, сприяють зменшенню ризику онкозахворювань. Уникайте надмірного вживання копченого й солоного м’яса.

Грудне вигодовування. Для жінок, які мають таку можливість, годування немовляти грудьми допомагає зменшити ризик розвитку раку молочної залози.