В Украине изменили рекомендации по раннему выявлению рака: что изменилось

В Украине внедрены обновленные рекомендации для ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний, включая рак груди, шейки матки и колоректальный рак.

Ежегодно рак диагностируют у более 100 тысяч украинцев. Согласно данным Национального канцер-реестра Украины, в 2023 году зарегистрировано 110 022 новых случая онкологических заболеваний: 52 626 среди мужчин и 57 396 среди женщин, об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает 24 Канал.

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Среди женщин самыми распространенными являются злокачественные образования груди и шейки матки, тогда как у мужчин чаще встречается рак легких и желудочно-кишечного тракта.

Минздрав отмечает, что ранняя диагностика является ключевым приоритетом в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку она значительно повышает шансы на успешное лечение.

Новые рекомендации по ранней диагностике от Минздрава

Рак молочной железы

Женщинам в возрасте от 50 до 69 лет советуют проходить маммографию раз в два года. Этот метод диагностики является безопасным и позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях.

Врач может корректировать частоту обследований в зависимости от наличия индивидуальных факторов риска или жалоб пациентки.

Основные факторы риска рака груди:

наличие мутации в генах BRCA-1 или BRCA-2;

случаи рака молочной железы в семье;

первые роды в возрасте 30+ лет;

бесплодие;

позднее начало менопаузы;

ожирение после менопаузы и другие.

Рак шейки матки (РШМ)

Согласно обновленным рекомендациям, женщинам, достигшим 21-летнего возраста, советуют регулярно выполнять ПЦР-тесты на выявление вируса папилломы человека (ВПЧ). Для женщин в возрасте от 35 до 65 лет рекомендуется проходить обследование с интервалом в 5 – 10 лет в зависимости от полученных результатов предыдущих тестов.

К основным факторам риска возникновения рака шейки матки относятся:

наличие инфекций, передающихся половым путем, в частности ВПЧ, ВИЧ и другие иммунодефицитные состояния;

случаи РШМ у членов семьи;

лечение дисплазии шейки матки в анамнезе;

раннее начало половой жизни;

ранняя беременность и другие факторы.

Колоректальный рак (КРР)

Для мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет рекомендуется регулярно проводить тест на скрытую кровь в кале с периодичностью раз в два года. Если результат теста оказывается положительным, необходимо пройти колоноскопию и получить консультацию хирурга-проктолога или онколога.

Среди основных факторов риска развития колоректального рака выделяют:

возраст в пределах 50 – 75 лет;

наличие КРР у членов семьи;

хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как неспецифический язвенный колит или болезнь Крона;

ожирение и другие факторы.

Все вышеупомянутые обследования предоставляются бесплатно по направлению врача в рамках программы медицинских гарантий. Для прохождения диагностики необходимо обратиться к семейному врачу, который оформит соответствующее направление.

Как уменьшить риск онкозаболеваний

Отказ от курения и алкоголя. Алкоголь является причиной по меньшей мере семи видов рака, а курение ответственно за каждую четвертую смерть от онкологии.

Вакцинация против вирусов. До 25% случаев онкозаболеваний провоцируют вирусы гепатита и папилломы человека. Рекомендуется вакцинировать детей от гепатита В (эта вакцинация предоставляется бесплатно государством) и папилломавируса. По возможности сделайте вакцинацию и для себя.

Использование барьерных методов контрацепции. Это поможет избежать инфекций, которые повышают риск развития онкологии.

Избегание длительного пребывания на солнце. Не загорайте как под прямыми солнечными лучами, так и в солярии. Ультрафиолетовое излучение является причиной до 90% случаев рака кожи. Используйте солнцезащитные кремы и очки круглый год.

Физическая активность и сбалансированное питание. Регулярные физические упражнения и потребление здоровой пищи, в частности злаков, бобовых, овощей и фруктов, способствуют уменьшению риска онкозаболеваний. Избегайте чрезмерного употребления копченого и соленого мяса.

Грудное вскармливание. Для женщин, которые имеют такую возможность, кормление младенца грудью помогает уменьшить риск развития рака молочной железы.