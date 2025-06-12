Оливкова олія та зайва вага: дослідження ламає міфи про користь "здорових" жирів

Нове наукове дослідження змінює уявлення про так звані "здорові" жири у раціоні. Виявляється, навіть популярна олеїнова кислота з оливкової олії, яка вважається основою корисної середземноморської дієти, може негативно впливати на організм, якщо споживати її у надлишку.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Cell Reports і проведене фахівцями з Університету Оклахоми, Єльського та Нью-Йоркського університетів, ставить під сумнів звичні уявлення про користь деяких жирів, які традиційно вважаються "здоровими", пише 24 Канал.

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Коли корисні жири стають шкідливими

Олеїнова кислота – це мононенасичений жир, на якому заснована середземноморська дієта, відома своєю користю для серця і судин. Її джерела – оливкова, ріпакова, соняшникова олія, авокадо, арахіс і тваринні жири.

Проте, як з’ясували автори дослідження, надлишок цієї кислоти може запускати процес адипогенезу – формування нових жирових клітин.

Нас цікавило, що саме призводить до ожиріння: кількість спожитого жиру чи його різновид,

– пояснює один з авторів дослідження Майкл Рудольф.

Під час експериментів мишей годували різними жировими продуктами – салом, кокосовою олією, молочними жирами та окремо олеїновою кислотою. Лише олеїнова кислота стимулювала вироблення сигнального білка AKT2 і водночас пригнічувала регулятор LXR, що провокувало прискорене розмноження клітин-попередників жирових клітин (APC).

Згодом ці клітини перетворювалися на повноцінні жирові клітини. Такий самий механізм був помічений і при дослідженні з людськими клітинами у лабораторії.

У нормі адипогенез – частина захисної системи організму, що забезпечує безпечне зберігання надлишкової енергії. Але при надмірному споживанні олеїнової кислоти цей процес виходить з-під контролю: жирові клітини утворюються навіть тоді, коли в цьому немає потреби.

Як відбувається накопичення жиру

Жирові клітини – це своєрідні "склади" для енергії. Коли вони наповнюються, в організмі активуються сплячі клітини-попередники (APC), які формують нові жирові депо. Це захищає печінку і м'язи від надлишку жирів, зменшуючи ризик діабету та серцево-судинних захворювань.

Проте олеїнова кислота порушує цей баланс: стимулює появу додаткових APC і прискорює їх перетворення на жирові клітини. При цьому під час схуднення ці нові клітини не зникають, а лише зменшуються у розмірі, зберігаючи "пам’ять" про попередній обʼєм жиру – саме тому ризик повернути зайву вагу залишається високим.

Середземноморська дієта справді може бути корисною, якщо вживати оливкову олію помірно – не більше 1 – 2 столових ложок на добу. Однак надмірне надходження олеїнової кислоти, особливо через оброблені продукти, може завдати шкоди.

Вчені наголошують: різноманітність і помірність – головний принцип будь-якої здорової дієти. Рекомендується не обмежуватися лише оливковою олією, а чергувати її з джерелами омега-3, наприклад, рибою чи лляною олією.