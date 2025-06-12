Оливковое масло и лишний вес: исследование ломает мифы о пользе "здоровых" жиров

Новое научное исследование меняет представление о так называемых "здоровых" жирах в рационе. Оказывается, даже популярная олеиновая кислота из оливкового масла, которая считается основой полезной средиземноморской диеты, может негативно влиять на организм, если потреблять ее в избытке.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Reports и проведенное специалистами из Университета Оклахомы, Йельского и Нью-Йоркского университетов, ставит под сомнение привычные представления о пользе некоторых жиров, которые традиционно считаются "здоровыми", пишет 24 Канал.

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Когда полезные жиры становятся вредными

Олеиновая кислота – это мононенасыщенный жир, на котором основана средиземноморская диета, известна своей пользой для сердца и сосудов. Ее источники – оливковое, рапсовое, подсолнечное масло, авокадо, арахис и животные жиры.

Однако, как выяснили авторы исследования, избыток этой кислоты может запускать процесс адипогенеза – формирования новых жировых клеток.

Нас интересовало, что именно приводит к ожирению: количество потребленного жира или его разновидность,

– объясняет один из авторов исследования Майкл Рудольф.

Во время экспериментов мышей кормили различными жировыми продуктами – салом, кокосовым маслом, молочными жирами и отдельно олеиновой кислотой. Только олеиновая кислота стимулировала выработку сигнального белка AKT2 и одновременно подавляла регулятор LXR, что провоцировало ускоренное размножение клеток-предшественников жировых клеток (APC).

Впоследствии эти клетки превращались в полноценные жировые клетки. Такой же механизм был замечен и при исследовании с человеческими клетками в лаборатории.

В норме адипогенез – часть защитной системы организма, обеспечивающая безопасное хранение избыточной энергии. Но при чрезмерном потреблении олеиновой кислоты этот процесс выходит из-под контроля: жировые клетки образуются даже тогда, когда в этом нет необходимости.

Как происходит накопление жира

Жировые клетки – это своеобразные "склады" для энергии. Когда они наполняются, в организме активируются спящие клетки-предшественники (APC), которые формируют новые жировые депо. Это защищает печень и мышцы от избытка жиров, уменьшая риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако олеиновая кислота нарушает этот баланс: стимулирует появление дополнительных APC и ускоряет их превращение в жировые клетки. При этом во время похудения эти новые клетки не исчезают, а лишь уменьшаются в размере, сохраняя "память" о предыдущем объеме жира – именно поэтому риск вернуть лишний вес остается высоким.

Средиземноморская диета действительно может быть полезной, если употреблять оливковое масло умеренно – не более 1 – 2 столовых ложек в сутки. Однако чрезмерное поступление олеиновой кислоты, особенно через обработанные продукты, может нанести вред.

Ученые подчеркивают: разнообразие и умеренность – главный принцип любой здоровой диеты. Рекомендуется не ограничиваться только оливковым маслом, а чередовать его с источниками омега-3, например, рыбой или льняным маслом.