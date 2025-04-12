Каріна – одна з потерпілих після влучання "Шахеда" в житловий будинок в селищі Озерному в Житомирській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Журнал Житомира".

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Як лікарі рятують око постраждалої дівчинки

На момент прильоту Каріна перебувала в кімнаті, на яку прийшовся вибух.

Батько дівчинки розповів, що вона збиралася до репетитора з англійської та забігла у свою кімнату по зошит. Саме в цю мить стався вибух і вона не змогла вибігти.

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Після обстеження в Житомирі Каріну перевели в київську лікарню Охматдит. У неї діагностували множинні осколкові поранення, стан стабільний, середньої важкості.

Дитину прооперували, та станом на вечір 11 квітня лікарі спостерігали пацієнтку. Її обличчя та тіло постраждало від великої кількості уламків скла.

Лице дуже посічене, вийняли осколок "Шахеда" з шиї, він пройшов трохи нижче сонної артерії. Скло вийняли з ока. На пальцях рук порізано склом сухожилля – вона так закривала лице руками. Зараз головне саме око врятувати,

– пояснив батько дівчинки.

Уламок скла значно травмував рогівку та яблуко правого ока дитини. Зараз дівчинка не бачить на одне око. Поки що жодних прогнозів про відновлення зору немає.

Батько дівчинки збирає гроші для допомоги своїй доньці:



Посилання на банку

Номер картки банки: 4441 1111 2340 2756

Нагадаємо, що Каріна постраждала внаслідок атаки по Озерному. Очільник Житомирської ОВА розповів, що 100 квартир опинилися під ураженням ворожих дій. Крім цього, постраждав ліцей, що розташований в Озерному.