Чи можна їсти огірки разом із помідорами і як це впливає на засвоєння вітаміну С
- Огірки містять фермент каталаза, який може розкладати вітамін С, але вплив мінімальний.
- Ферменти в огірках не завдають суттєвої шкоди вітаміну С при споживанні з іншими овочами через низьку концентрацію каталази та умови травлення.
Серед рекомендацій про здорове харчування можна зустріти думку, що поєднувати огірки разом з іншими овочами, як от помідорами, не варто, Мовляв, ферменти з огірків руйнують вітамін С.
Які ферменти містить огірок
Так, огірки дійсно містять фермент каталаза, який потенційно може розкладати аскорбінову кислоту (вітамін С). Але це не означає, що кожен салат з огірком миттєво втрачає всю користь, повідомляє 24 Канал з посиланням на medium.
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Водночас цей фермент активується лише за певних умов. Найінтенсивніше він діє, коли огірок нарізаний і каталаза контактує з вітаміном С безпосередньо в м'якоті або разом з іншими овочами. Та, навіть тоді вплив буде мінімальним. Якщо ж огірок споживати цілим або в складі страви, процес розпаду вітаміну С практично не відбувається.
Чи можна додавати огірок до салатів
Навіть якщо ви споживаєте огірки разом з овочами, багатими на вітамін С, ферменти не встигають завдати суттєвої шкоди. По-перше, концентрація каталази у свіжих огірках невелика. По-друге, умови в нашому травному тракті – кислотність, температура, активність власних ферментів організму – не дають їй ефективно розкладати вітаміни. До того ж, під час пережовування і перетравлення більшість цих ферментів швидко інактивується.
Тож, чи можна їсти огірки разом з помідорами
Якщо коротко, так! Не варто відмовляти собі в смачному та корисному салаті з огірків, помідорів, болгарського перцю чи капусти. Міф про "ворожнечу" огірків і вітаміну С – ніщо більше, як перебільшення, яке не має серйозного наукового підґрунтя.
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