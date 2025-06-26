Можно ли есть огурцы вместе с помидорами и как это влияет на усвоение витамина С

Среди рекомендаций о здоровом питании можно встретить мнение, что сочетать огурцы вместе с другими овощами, такими как помидорами, не стоит, мол, ферменты из огурцов разрушают витамин С.

Какие ферменты содержит огурец

Да, огурцы действительно содержат фермент каталаза, который потенциально может разлагать аскорбиновую кислоту (витамин С). Но это не означает, что каждый салат с огурцом мгновенно теряет всю пользу, сообщает 24 Канал со ссылкой на medium.

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В то же время этот фермент активируется только при определенных условиях. Интенсивнее всего он действует, когда огурец нарезан и каталаза контактирует с витамином С непосредственно в мякоти или вместе с другими овощами. Но, даже тогда влияние будет минимальным. Если же огурец потреблять целым или в составе блюда, процесс распада витамина С практически не происходит.

Можно ли добавлять огурец в салаты

Даже если вы потребляете огурцы вместе с овощами, богатыми витамином С, ферменты не успевают нанести существенный вред. Во-первых, концентрация каталазы в свежих огурцах небольшая. Во-вторых, условия в нашем пищеварительном тракте – кислотность, температура, активность собственных ферментов организма – не дают ей эффективно разлагать витамины. К тому же, во время пережевывания и переваривания большинство этих ферментов быстро инактивируется.