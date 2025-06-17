Нічна атака на Одесу: росіяни поцілили в лікарню

Внаслідок російського обстрілу Одеси зазнав суттєвих ушкоджень один із найстаріших медичних закладів міста, міська інфекційна лікарня.

Потужна атака пошкодила понад сотню вікон і двері одразу в чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без людських жертв, пише 24 Канал з посилання на мера Одеси Геннадія Труханова.

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Російська атака на Одесу 17 червня

Він зазначив що на території цього закладу розміщується архітектурна та історична пам’ятка національного значення, пов’язана з іменем видатного професора Миколи Пирогова, чиї наукові праці змінили підхід до лікування інфекційних хвороб.

Зараз на місці працюють міські служби та оперативно ліквідують наслідки обстрілу. При цьому нові корпуси закладу продовжують функціонувати у штатному режимі, щоб пацієнти могли отримувати необхідну допомогу.

Внаслідок російської ранкової атаки в Одесі постраждали 17 людей, одна загинула, тривають пошуки ще однієї людини.