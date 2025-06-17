Ночная атака на Одессу: россияне попали в больницу
- Российский обстрел Одессы повредил городскую инфекционную больницу, в частности более сотни окон и дверей в четырех корпусах.
- Архитектурный памятник, связан с профессором Николаем Пироговым, также пострадал, но новые корпуса больницы продолжают функционировать.
- В результате атаки пострадали 17 человек, один погиб, продолжаются поиски еще одного человека.
В результате российского обстрела Одессы получил существенные повреждения одно из старейших медицинских учреждений города, городская инфекционная больница.
Мощная атака повредила более сотни окон и двери сразу в четырех корпусах. К счастью, обошлось без человеческих жертв, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.
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Российская атака на Одессу 17 июня
Он отметил, что на территории этого заведения размещается архитектурный и исторический памятник национального значения, связан с именем выдающегося профессора Николая Пирогова, чьи научные труды изменили подход к лечению инфекционных болезней.
Сейчас на месте работают городские службы и оперативно ликвидируют последствия обстрела. При этом новые корпуса заведения продолжают функционировать в штатном режиме, чтобы пациенты могли получать необходимую помощь.
В результате российской утренней атаки в Одессе пострадали 17 человек, один погиб, продолжаются поиски еще одного человека.
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