Ночная атака на Одессу: россияне попали в больницу

В результате российского обстрела Одессы получил существенные повреждения одно из старейших медицинских учреждений города, городская инфекционная больница.

Мощная атака повредила более сотни окон и двери сразу в четырех корпусах. К счастью, обошлось без человеческих жертв, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Российская атака на Одессу 17 июня

Он отметил, что на территории этого заведения размещается архитектурный и исторический памятник национального значения, связан с именем выдающегося профессора Николая Пирогова, чьи научные труды изменили подход к лечению инфекционных болезней.

Сейчас на месте работают городские службы и оперативно ликвидируют последствия обстрела. При этом новые корпуса заведения продолжают функционировать в штатном режиме, чтобы пациенты могли получать необходимую помощь.

В результате российской утренней атаки в Одессе пострадали 17 человек, один погиб, продолжаются поиски еще одного человека.