Як підібрати ідеальний вид спорту для вас: поради психологів на основі особливостей характеру
- Вибір фізичної активності залежить від індивідуальних рис характеру, а не лише від здоров'я чи віку.
- Британські психологи встановили, що задоволення від спорту пов'язане з особистісними особливостями.
Вибір відповідної фізичної активності може залежати не лише від стану здоров'я чи віку, а й від індивідуальних рис характеру. Такого висновку дійшли британські психологи, які виявили: задоволення від занять спортом безпосередньо пов'язане з особистісними особливостями людини.
Дослідники з Університетського коледжу Лондона провели експеримент: 132 добровольці з різним рівнем фізичної підготовки пройшли восьмитижневу програму тренувань. На старті вчені оцінили фізичну форму, індивідуальні психологічні особливості та рівень стресу учасників, пише 24 Канал з посилання на Frontiers in Psychology.
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Нове дослідження фізичної активності
Протягом програми кожен з них виконував щотижня три різні велотренування на витривалість (від тривалих і легких – до інтенсивних інтервальних), а також одне силове тренування, що включало базові вправи – присідання, випади, віджимання та сідничні містки. Складність занять збільшували поступово, щоб дати час адаптуватися.
Після кожного заняття учасники відзначали, наскільки їм сподобалося тренування. Після закінчення експерименту у всіх, хто пройшов його до кінця (86 осіб), заново виміряли рівень фізичної форми та стресу. Незалежно від характеру, всі стали сильнішими та підтягнутішими, проте відмінності у сприйнятті задоволення від спорту виявилися дуже помітними.
Як характер впливає на фізичну активність
Екстраверти були в захваті від високоінтенсивних навантажень – енергійні тренування підігрівали їхній азарт та ентузіазм.
Люди з вираженим нейротизмом (схильні до переживань та тривожності) віддавали перевагу коротким, але активним тренуванням. Їм було важливіше займатися самостійно і не відчувати на собі пильної уваги чи контролю.
Учасники з рисою сумлінності (організовані та цілеспрямовані) найчастіше вже мали хорошу форму, але отримували менше задоволення від процесу. Для них спорт – насамперед спосіб підтримувати здоров'я, а не джерело емоцій.
Особливо варто зазначити: саме у людей з високим рівнем нейротизму регулярні заняття фітнесом сприяли значному зниженню стресу. Вчені припускають, що в цьому криються додаткові переваги спорту для емоційно чутливих людей.
Головний висновок експертів: якщо підібрати вид фізичної активності з урахуванням особистих особливостей, займатися спортом стане легше і приємніше, а отже – регулярніше і з більшим ефектом для здоров'я. Індивідуальний підхід здатен не тільки підвищити мотивацію, а й допомогти кожному розкрити свій спортивний потенціал.
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