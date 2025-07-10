Як підібрати ідеальний вид спорту для вас: поради психологів на основі особливостей характеру

Вибір відповідної фізичної активності може залежати не лише від стану здоров'я чи віку, а й від індивідуальних рис характеру. Такого висновку дійшли британські психологи, які виявили: задоволення від занять спортом безпосередньо пов'язане з особистісними особливостями людини.

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