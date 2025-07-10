Как подобрать идеальный вид спорта для вас: советы психологов на основе особенностей характера

Выбор подходящей физической активности может зависеть не только от состояния здоровья или возраста, но и от индивидуальных черт характера. К такому выводу пришли британские психологи, которые обнаружили: удовольствие от занятий спортом напрямую связано с личностными особенностями человека.

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