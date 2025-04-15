У США, ЄС та Великій Британії зареєстрували новий препарат проти раку: що про нього відомо

У Великій Британії затвердили використання препарату капівасертиб, який здатний уповільнити або навіть повністю зупинити розвиток раку молочної залози, коли пухлину неможливо видалити хірургічним шляхом.

Раніше цей препарат схвалили у США та країнах Європейського союзу у 2023 і 2024 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням ScienceAlert.

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Новий метод лікування раку грудей

Ліки спрямовані на блокування білка, який стимулює поділ ракових клітин. Завдяки цьому препарату жінки можуть продовжити життя без проявів симптомів хвороби та відтермінувати початок хімієтерапії, яка часто погіршує загальний стан пацієнток.

Під час третьої фази випробувань, що тривала з 2020 по 2022 рік, було з’ясовано, що у комбінації з гормональною терапією капівасертиб демонструє кращу ефективність, ніж плацебо, у боротьбі з раком грудей типу HR+/HER2-.

Дослідження ефективності препарату передбачало приймання таблеток капівасертибу двічі на добу пацієнтками із неоперабельними пухлинами або метастатичним раком молочної залози.

Результати показали, що ліки здатні затримати прогресування хвороби на 4,2 місяця порівняно з плацебо та гормональною терапією. Це відкриває нові можливості для лікування приблизно 15% пацієнток, у яких рак молочної залози HR+/HER2- діагностується вже на метастатичній стадії.

Що відомо про рак грудей HR+/HER2-

Рак грудей типу HR+/HER2- – це специфічний підтип раку молочної залози, який характеризується певними біологічними особливостями. Цей тип раку визначається за наявністю або відсутністю певних білків-рецепторів на поверхні ракових клітин.

Гормон-рецептор-позитивність (HR+):

Цей тип раку має рецептори для естрогену (ER) і/або прогестерону (PR), що означає, що гормони можуть стимулювати його ріст.

При цьому типі часто ефективна гормональна терапія, спрямована на блокування гормонів або їхніх рецепторів.

HER2-негативність:

У клітинах відсутній надмірний рівень білка HER2, який сприяє швидкому росту клітин. Отже, такі пухлини не реагують на терапію, спрямовану на HER2.

Цей підтип раку є добре вивченим, і на сьогодні існують прогресивні методи лікування, які дозволяють подовжити життя пацієнтів та покращити якість їхнього життя.