В США, ЕС и Великобритании зарегистрировали новый препарат против рака: что о нем известно

В Великобритании утвердили использование препарата капивасертиб, который способен замедлить или даже полностью остановить развитие рака молочной железы, когда опухоль невозможно удалить хирургическим путем.

Ранее этот препарат одобрили в США и странах Европейского союза в 2023 и 2024 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Новый метод лечения рака груди

Лекарство направлено на блокирование белка, который стимулирует деление раковых клеток. Благодаря этому препарату женщины могут продлить жизнь без проявлений симптомов болезни и отсрочить начало химиотерапии, которая часто ухудшает общее состояние пациенток.

Во время третьей фазы испытаний, длившейся с 2020 по 2022 год, было выяснено, что в комбинации с гормональной терапией капивасертиб демонстрирует лучшую эффективность, чем плацебо, в борьбе с раком груди типа HR+/HER2-.

Исследование эффективности препарата предусматривало прием таблеток капивасертиба дважды в сутки пациентками с неоперабельными опухолями или метастатическим раком молочной железы.

Результаты показали, что лекарства способны задержать прогрессирование болезни на 4,2 месяца по сравнению с плацебо и гормональной терапией. Это открывает новые возможности для лечения примерно 15% пациенток, у которых рак молочной железы HR+/HER2- диагностируется уже на метастатической стадии.

Что известно о раке груди HR+/HER2-

Рак груди типа HR+/HER2- – это специфический подтип рака молочной железы, который характеризуется определенными биологическими особенностями. Этот тип рака определяется по наличию или отсутствию определенных белков-рецепторов на поверхности раковых клеток.

Гормон-рецептор-положительность (HR+):

Этот тип рака имеет рецепторы для эстрогена (ER) и/или прогестерона (PR), что означает, что гормоны могут стимулировать его рост.

При этом типе часто эффективна гормональная терапия, направленная на блокирование гормонов или их рецепторов.

HER2-отрицательность:

В клетках отсутствует чрезмерный уровень белка HER2, который способствует быстрому росту клеток. Следовательно, такие опухоли не реагируют на терапию, направленную на HER2.

Этот подтип рака хорошо изучен, и на сегодня существуют прогрессивные методы лечения, которые позволяют продлить жизнь пациентов и улучшить качество их жизни.