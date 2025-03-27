Чому під час хвороби не хочеться їсти та чи треба себе змушувати

Під час хвороби багато факторів можуть призвести до зменшення апетиту, серед яких особливу роль відіграють цитокіни. Ці біологічно активні білки виробляються в організмі як реакція на інфекцію та допомагають концентрувати енергію на боротьбу з недугою, тим самим знижуючи бажання вживати їжу.

Чому не хочеться їсти

Детальний аналіз показує, що зниження апетиту є типовим проявом при інфекційних захворюваннях. Це пов'язано з тим, що процес перетравлення їжі потребує значних енергетичних витрат, які потрібно направити на одужання, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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У такі моменти цитокіни, що беруть участь в імунному захисті, активно впливають на апетит, внаслідок чого організм заощаджує сили, не витрачаючи їх на травлення. При деяких захворюваннях, таких як діабет та гіпотиреоз, крім цитокінів, апетит може знижуватися також через гормональні перебудови в організмі.

Особливості сприйняття запахів та смаків під час застудних захворювань можуть додатково зменшувати бажання їсти, тому що їжа здається менш апетитною.

Також підвищена температура тіла може впливати на апетит. Організму потрібно багато рідини для регулювання температури, тому замість їжі часто виникає потреба в питті.

Чи треба себе змушувати їсти

Зазвичай втрата апетиту при ГРВІ чи грипі тимчасова і зникає з поліпшенням стану хворого. Коли апетит відновлюється, важливо харчуватися калорійно, переважно вибирати легені для страв, такі як супи.

Якщо в період захворювання апетит відсутній, не варто примушувати себе їсти. Достатньо відпочинку та рясного пиття для підтримки сил. Якщо низький апетит зберігається після одужання, рекомендується звернутися до фахівця для консультації.