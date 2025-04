Харчові добавки, які не працюють: на що не варто витрачати гроші

Багато популярних добавок обіцяють прискорене схуднення, зміцнення здоров'я та покращення зовнішнього вигляду. Проте наукові дослідження свідчать: більшість із них не дають очікуваного ефекту та можуть бути навіть шкідливими.

Спалювачі жиру – міф про швидке схуднення

Популярні "жироспалювачі" містять кофеїн та інші стимулятори, які лише тимчасово підвищують енергію, але не сприяють реальному спалюванню жиру. До того ж вони можуть викликати нервозність, головний біль та проблеми з травленням, ідеться у статті Eat This, Not That, інформує 24 Канал.

Важливо! Стійка втрата ваги можлива тільки завдяки правильному харчуванню та фізичній активності, а не за допомогою таблеток.

Детокс-добавки – зайві витрати для тих, у кого є печінка

Організм людини вже має власну систему очищення – печінку, нирки та шлунково-кишковий тракт. Більшість "детокс-добавок" лише мають сечогінний або проносний ефект, що може призвести до зневоднення, втрати електролітів та проблем із серцем.

Колаген – не такий чарівний, як здається

Колагенові добавки рекламують як засіб для красивої шкіри, міцних суглобів і блискучого волосся. Але організм розщеплює їх до амінокислот, які можуть бути використані зовсім не для вироблення нового колагену.

Для його синтезу потрібен вітамін C, цинк та амінокислоти – всі ці речовини можна отримати з їжі без дорогих добавок.

BCAA – зайві амінокислоти для тих, хто добре харчується

Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA) популярні серед спортсменів, але якщо ваш раціон містить достатньо білка (м’ясо, риба, яйця, молочні продукти), вони не дадуть додаткових переваг.

Більше того, надлишок BCAA може знижувати рівень триптофану – амінокислоти, необхідної для вироблення серотоніну. Це може призводити до втоми та погіршення настрою.

Бустери тестостерону – ефект без гарантій

Добавки, що обіцяють підвищення рівня тестостерону, часто містять рослинні екстракти (трибулус, женьшень, маку), які не мають доведеного впливу на гормональний баланс здорових чоловіків.

Навіть більш ефективні речовини, як-от D-аспарагінова кислота чи цинк, працюють лише у разі їхнього дефіциту. Непотрібне стимулювання тестостерону може призвести до гормонального дисбалансу.

Вітамін C – не врятує від застуди

Вітамін C необхідний для імунітету, але його високі дози не запобігають застуді й не скорочують її тривалість. Натомість надлишок може викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом і навіть сприяти утворенню каменів у нирках.

Замість добавок краще отримувати цей вітамін із натуральних джерел:

цитрусових

болгарського перцю

ягід

ківі

броколі

Важливо! Не всі добавки однаково корисні. Багато з них не приносять користі та можуть мати побічні ефекти. Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя – найкращий спосіб подбати про здоров'я.