Пищевые добавки, которые не работают: на что не стоит тратить деньги

Многие популярные добавки обещают ускоренное похудение, укрепление здоровья и улучшение внешнего вида. Однако научные исследования показывают: большинство из них не дают ожидаемого эффекта и могут быть даже вредными.

Сжигатели жира – миф о быстром похудении

Популярные "жиросжигатели" содержат кофеин и другие стимуляторы, которые лишь временно повышают энергию, но не способствуют реальному сжиганию жира. К тому же они могут вызвать нервозность, головную боль и проблемы с пищеварением, говорится в статье Eat This, Not That, информирует 24 Канал.

Важно! Устойчивая потеря веса возможна только благодаря правильному питанию и физической активности, а не с помощью таблеток.

Детокс-добавки – лишние расходы для тех, у кого есть печень

Организм человека уже имеет собственную систему очистки – печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Большинство "детокс-добавок" только имеют мочегонный или слабительный эффект, что может привести к обезвоживанию, потери электролитов и проблем с сердцем.

Коллаген – не такой волшебный, как кажется

Коллагеновые добавки рекламируют как средство для красивой кожи, крепких суставов и блестящих волос. Но организм расщепляет их до аминокислот, которые могут быть использованы вовсе не для выработки нового коллагена.

Для его синтеза нужен витамин C, цинк и аминокислоты – все эти вещества можно получить из пищи без дорогих добавок.

BCAA – лишние аминокислоты для тех, кто хорошо питается

Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) популярны среди спортсменов, но если ваш рацион содержит достаточно белка (мясо, рыба, яйца, молочные продукты), они не дадут дополнительных преимуществ.

Более того, избыток BCAA может снижать уровень триптофана – аминокислоты, необходимой для выработки серотонина. Это может приводить к усталости и ухудшению настроения.

Бустеры тестостерона – эффект без гарантий

Добавки, обещающие повышение уровня тестостерона, часто содержат растительные экстракты (трибулус, женьшень, мака), которые не имеют доказанного влияния на гормональный баланс здоровых мужчин.

Даже более эффективные вещества, например D-аспарагиновая кислота или цинк, работают только в случае их дефицита. Ненужное стимулирование тестостерона может привести к гормональному дисбалансу.

Витамин C – не спасет от простуды

Витамин C необходим для иммунитета, но его высокие дозы не предотвращают простуду и не сокращают ее продолжительность. Зато избыток может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже способствовать образованию камней в почках.

Вместо добавок лучше получать этот витамин из натуральных источников:

цитрусовых

болгарского перца

ягод

киви

брокколи

Важно! Не все добавки одинаково полезны. Многие из них не приносят пользы и могут иметь побочные эффекты. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни – лучший способ позаботиться о здоровье.