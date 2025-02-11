Знайшли новий негативний наслідок використання менструальних чаш

Медики доповнили список можливих побічних ефектів, пов'язаних із використанням менструальних чаш – популярної альтернативи традиційним прокладкам і тампонам. Неправильне розташування цього засобу інтимної гігієни може вплинути на роботу сечовидільної системи.

Попри зростальну популярність менструальних чаш упродовж останніх років, ускладнення, спричинені їхнім використанням, трапляються рідко, повідомляє 24 Канал з посиланням на BMJ Case Reports.

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Небезпечний вплив менструальних чаш

Серед можливих побічних ефектів фахівці називають алергічні реакції, протікання, ушкодження піхви, дискомфорт, нетримання сечі, зміщення внутрішньоматкових спіралей та інфекції. Урологи з Данії описали рідкісний клінічний випадок, коли неправильне використання менструальної чаші стало причиною розвитку уретерогідронефрозу.

Це стан, що характеризується патологічним розширенням чашково-мискової системи нирки та сечоводу через порушення відтоку сечі. Такі зміни можуть спричинити смерть клітин нирки та призвести до гострої ниркової недостатності. За даними лікарів, такі випадки трапляються дуже рідко – в медичній літературі описано лише п’ять подібних епізодів.

У цьому клінічному випадку 30-річна жінка, яка ніколи не народжувала, звернулася за медичною допомогою зі скаргами на кров у сечі, а також періодичний біль у правому боці та нижній частині живота, що турбував її близько пів року.

В анамнезі пацієнтки значилося видалення каменя з нирки розміром 9 мм три роки тому. Жінка також повідомила, що використовує внутрішньоматкову спіраль для контрацепції, а в дні інтенсивних виділень застосовує силіконову менструальну чашу.

Комп’ютерна томографія виявила у пацієнтки уретерогідронефроз – розширення правої нирки та сечоводу – без ознак сечокам’яної хвороби. Також лікарі помітили, що чаша була розташована в правій частині піхви поблизу гирла сечоводу, що перешкоджало відтоку сечі.

Уретерогідронефроз виникає рідко

Медики рекомендували тимчасово відмовитися від використання менструальної чаші. Через місяць повторне обстеження показало, що симптоми уретерогідронефрозу зникли, що підтвердило зв’язок між неправильним розташуванням чаші та порушенням відтоку сечі.

Через страх повторного виникнення ускладнень жінка тепер застосовує менструальну чашу рідко й лише на короткий час, наприклад, під час відвідування басейну.

Автори дослідження наголошують на необхідності ширшого інформування як пацієнток, так і лікарів про ризики, пов’язані із використанням менструальних чаш. Вони рекомендують звертати увагу на правильний вибір форми, розміру та техніки введення чаші, щоб уникнути подібних проблем.

У трьох інших описаних випадках жінки, які пережили схожі ускладнення, повернулися до використання менструальних чаш, і в жодної з них не було рецидивів. Одна з пацієнток обрала чашу меншого розміру, що дозволило уникнути повторних проблем.