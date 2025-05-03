Який найкращий час для народження дитини

Жінка може завагітніти з моменту першої менструації до настання менопаузи. Але коли саме найсприятливіший час для цього – залежить не лише від біології, а й від обставин життя.

Гінекологиня Жаклін Зупонцік у коментарі Cleveland Clinic пояснила, що з віком знижується якість яйцеклітин, оскільки механізми розподілу ДНК у них зношуються. Це збільшує ризик хромосомних аномалій, викиднів і можливих вроджених вад, інформує 24 Канал.

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Коли найвищі шанси завагітніти

Найвища репродуктивна здатність спостерігається у пізньому підлітковому віці й триває орієнтовно десятиліття. Та після 30 років фертильність починає знижуватися – кількість і якість яйцеклітин поступово зменшується.

Жінки після 35 років можуть стикнутись із труднощами при зачатті, а також мати підвищені ризики ускладнень під час вагітності.

Проте "35 – не магічна межа". Здоровий спосіб життя може суттєво вплинути на шанси стати мамою навіть у пізньому репродуктивному віці,

– зауважує лікарка.

Ризики пізніх вагітностей

Серед можливих ризиків пізніх пологів для матері – гестаційний діабет, підвищений тиск і викидень. Для дитини – генетичні відхилення, низька вага при народженні, передчасні пологи.

Разом з тим, очікування може мати й свої переваги: стабільніший фінансовий стан, завершеність кар'єрних кроків, емоційна зрілість.

Тож, кожна жінка має свій шлях до материнства. Планування, консультування з лікарем і доступ до сучасних репродуктивних технологій можуть допомогти зробити цей шлях безпечним і бажаним у будь-якому віці.