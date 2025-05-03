Какое лучшее время для рождения ребенка
- Самая высокая репродуктивная способность у женщин наблюдается в позднем подростковом возрасте и длится примерно десятилетие; после 30 лет фертильность начинает снижаться.
- Поздние беременности имеют риски для матери и ребенка, но здоровый образ жизни и современные репродуктивные технологии могут помочь в успешном материнстве в любом возрасте.
Женщина может забеременеть с момента первой менструации до наступления менопаузы. Но когда именно самое благоприятное время для этого – зависит не только от биологии, но и от обстоятельств жизни.
Гинеколог Жаклин Зупончик в комментарии Cleveland Clinic объяснила, что с возрастом снижается качество яйцеклеток, поскольку механизмы распределения ДНК в них изнашиваются. Это увеличивает риск хромосомных аномалий, выкидышей и возможных врожденных пороков, информирует 24 Канал.
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Когда самые высокие шансы забеременеть
Самая высокая репродуктивная способность наблюдается в позднем подростковом возрасте и длится ориентировочно десятилетия. Но после 30 лет фертильность начинает снижаться – количество и качество яйцеклеток постепенно уменьшается.
Женщины после 35 лет могут столкнуться с трудностями при зачатии, а также иметь повышенные риски осложнений во время беременности.
Однако "35 – не магический предел". Здоровый образ жизни может существенно повлиять на шансы стать мамой даже в позднем репродуктивном возрасте,
– отмечает врач.
Риски поздних беременностей
Среди возможных рисков поздних родов для матери – гестационный диабет, повышенное давление и выкидыш. Для ребенка – генетические отклонения, низкий вес при рождении, преждевременные роды.
Вместе с тем, ожидания может иметь и свои преимущества: стабильное финансовое состояние, завершенность карьерных шагов, эмоциональная зрелость.
Поэтому, каждая женщина имеет свой путь к материнству. Планирование, консультирование с врачом и доступ к современным репродуктивным технологиям могут помочь сделать этот путь безопасным и желанным в любом возрасте.
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