Какое лучшее время для рождения ребенка

Женщина может забеременеть с момента первой менструации до наступления менопаузы. Но когда именно самое благоприятное время для этого – зависит не только от биологии, но и от обстоятельств жизни.

Гинеколог Жаклин Зупончик в комментарии Cleveland Clinic объяснила, что с возрастом снижается качество яйцеклеток, поскольку механизмы распределения ДНК в них изнашиваются. Это увеличивает риск хромосомных аномалий, выкидышей и возможных врожденных пороков, информирует 24 Канал.

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Когда самые высокие шансы забеременеть

Самая высокая репродуктивная способность наблюдается в позднем подростковом возрасте и длится ориентировочно десятилетия. Но после 30 лет фертильность начинает снижаться – количество и качество яйцеклеток постепенно уменьшается.

Женщины после 35 лет могут столкнуться с трудностями при зачатии, а также иметь повышенные риски осложнений во время беременности.

Однако "35 – не магический предел". Здоровый образ жизни может существенно повлиять на шансы стать мамой даже в позднем репродуктивном возрасте,

– отмечает врач.

Риски поздних беременностей

Среди возможных рисков поздних родов для матери – гестационный диабет, повышенное давление и выкидыш. Для ребенка – генетические отклонения, низкий вес при рождении, преждевременные роды.

Вместе с тем, ожидания может иметь и свои преимущества: стабильное финансовое состояние, завершенность карьерных шагов, эмоциональная зрелость.

Поэтому, каждая женщина имеет свой путь к материнству. Планирование, консультирование с врачом и доступ к современным репродуктивным технологиям могут помочь сделать этот путь безопасным и желанным в любом возрасте.