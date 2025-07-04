Який хліб найкорисніший і чи можна їсти звичайний білий хліб

Попри те, що хліб на заквасці часто називають найкориснішим варіантом, однозначної відповіді, який же хліб споживати, немає. Тож, розберімо ключові відмінності.

Останнім часом саме хліб на заквасці вважають корисним, а ось білий хліб – усе частіше залишають на полицях. 24 Канал з посиланням на ВВС розповідає, як хліб впливає на здоров'я, рівень цукру, мікробіом кишківника та ситість.

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Хліб на заквасці – який це

Це хліб, який піднімається завдяки природній заквасці – суміші борошна, води з підкисленими бактеріями та дріжджами. Тривале бродіння надає йому кислуватий смак, помітну структуру з дірками, та покращує збереження.

Переваги для здоров'я

Краще засвоєння нутрієнтів

Закваска активує ферменти, що руйнують фитати – вони зменшують витяг мінералів. Завдяки цьому організм легше засвоює вітаміни та мікроелементи.

Регулює рівень цукру

Ферментація та клітковина знижують глікемічний індекс: рівень глюкози після їжі підіймається повільніше.

Здоров’я кишківника

Незважаючи на те, що більшість живих бактерій зносяться під час випікання, залишки клітковини і поліфеноли живлять корисні мікроорганізми кишківника.

Покращує травлення

Тривале бродіння розщеплює частину білків, включно з глютеном, що полегшує перетравлення та підходить чутливим людям.

Ситність та захист серця

Більш високий вміст волокон і підтримка діяльності мікробіома можуть зменшувати серцево-судинні ризики.

Чи корисний білий хліб

Білий хліб зроблений із рафінованої муки – без оболонок і зародків, а отже має прості вуглеводи, які швидко підвищують рівень цукру та сприяють коливанням енергії.

Також у ньому дійсно менше нутрієнтів, адже в процесі виробництва білого борошна знищуються майже всі природні вітаміни й олії; інколи їх повертають штучно (наприклад, залізо, вітаміни B), але це лише частково компенсує втрати.