Тертя може пошкоджувати шкіру, викликати неприємні відчуття, а також призводити до почервоніння, свербежу, висипу чи навіть до утворення пухирців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Verywell Fit.

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Причини тертя стегон

Хоча з тертям може зіткнутися будь-хто, існують фактори, які підвищують шанси виникнення цього дискомфорту:

Підвищене потовиділення. У спеку посилюється виділення поту, і стегна стають вологими. Це збільшує силу тертя, що призводить до подразнення. Багато людей стикаються з цією проблемою саме влітку, коли особливо спекотно.

У спеку посилюється виділення поту, і стегна стають вологими. Це збільшує силу тертя, що призводить до подразнення. Багато людей стикаються з цією проблемою саме влітку, коли особливо спекотно. Фізична активність. Біг, ходьба чи їзда на велосипеді збільшують тертя стегон одна об одну, викликаючи подразнення. Через це спортсмени часто стикаються з такою проблемою.

Біг, ходьба чи їзда на велосипеді збільшують тертя стегон одна об одну, викликаючи подразнення. Через це спортсмени часто стикаються з такою проблемою. Певні види одягу. У сукнях, спідницях чи коротких шортах між стегнами не створюється бар'єр, що підвищує ризик тертя. Тісний або грубий одяг також може подразнювати шкіру.

У сукнях, спідницях чи коротких шортах між стегнами не створюється бар'єр, що підвищує ризик тертя. Тісний або грубий одяг також може подразнювати шкіру. Зайва вага. Тертя буває не лише у людей із надмірною вагою, але вони частіше зіштовхуються з цією проблемою.

Тертя буває не лише у людей із надмірною вагою, але вони частіше зіштовхуються з цією проблемою. Великі м’язи стегон. Людина може мати нормальну вагу, але через розміри м’язів стегна можуть постійно тертись.

Як запобігти тертю стегон

Контроль ваги. Нормалізація ваги – це ефективний спосіб розв'язання проблеми тертя. Це може допомогти для деяких людей, але не завжди зайва вага є основною причиною. Якщо причина не у вазі, проблема залишиться.

Використання мастил. Професійні спортсмени часто застосовують спеціальні мастила проти тертя, які дозволяють шкірі ковзати, а не тертися. Для цього також підійде звичайний вазелін. Можна використовувати крем для рук, лосьйони або олії для тіла, а також сонцезахисний крем. Головне, щоб ці засоби не робили шкіру липкою або не вбиралися надто швидко, інакше ефект ковзання зникне.

Обтислий одяг. Легінси або велосипедки щільно прилягають до тіла та створюють бар'єр, який захищає шкіру від тертя. Рекомендується вибирати одяг із тканин, що відводять вологу, наприклад, із поліпропілену чи спандексу. Якщо ви носите сукню чи спідницю, можна надягати коригуючі шорти чи спеціальні пов’язки проти тертя, які виглядають як широкі еластичні стрічки. У холодну пору підійдуть щільні колготки.

Пластирі від тертя. Є спеціальні пластирі чи стрічки, які наклеюють на стегна, щоб запобігти тертю.

Антиперспіранти та присипки. Якщо шкіра натирається через вологість, антиперспіранти можуть зменшити надмірне виділення поту в зоні стегон. Також можна використовувати креми, що захищають від поту, або присипки, які не дають шкірі ставати вологою.

Щоб шкіра залишалася сухою, можна регулярно промокати стегна серветками або мити їх теплою водою, а потім витирати насухо. Після цього можна оновити антиперспірант, присипку, крем чи інший засіб, надягти пов’язки або використовувати пластир.

Що робити, якщо стегна вже натерлися

Якщо ви відчули подразнення шкіри, постарайтеся усунути причину дискомфорту. Наприклад, якщо тертя виникло під час бігу, краще зупинитися, якщо через вологість шкіри – витріть стегна.

Ось що може допомогти, якщо ви вже натерли стегна:

Обережно промийте уражену ділянку теплою водою з м’яким милом. Це може викликати печіння. Іноді люди помічають, що натерли стегна, лише під час душу. Не використовуйте спирт або перекис водню. Акуратно промокніть шкіру насухо, не розтираючи її. Нанесіть тонкий шар вазеліну – він допоможе захистити шкіру та зберегти вологу для швидшого загоєння. Якщо з’явився свербіж, можна використовувати гель з алое.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете уникнути тертя стегон або швидше позбутися його наслідків.