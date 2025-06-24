Каші швидкого приготування: користь, ризики та як обрати безпечний продукт

Каші швидкого приготування вже давно стали звичним варіантом для сніданку чи перекусу. Але наскільки вони безпечні для здоров’я і на що варто звертати увагу при виборі?

Основу таких каш зазвичай складають вівсяні пластівці з цільного зерна, до яких додають цукор, сушені ягоди чи фрукти, сіль та ароматизатори, пише 24 Канал з посилання на Healthline.

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Склад каші швидкого приготування

У різних виробників рецептура може трохи відрізнятися, але базові інгредієнти схожі. Для здорової людини такий склад, як правило, безпечний. Втім, якщо ви споживаєте кашу регулярно, краще обирати варіанти без доданого цукру – це допоможе уникнути карієсу, зайвої ваги й проблем із серцево-судинною системою.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) радить обмежити споживання вільних цукрів до менш ніж 10% від загальної калорійності раціону як для дорослих, так і для дітей. Ще одна важлива рекомендація – контролювати кількість солі: для людей старших за 11 років норма не повинна перевищувати 6 грамів на добу.

Надмірне споживання солі сприяє підвищенню артеріального тиску, що збільшує ризик інфарктів та інсультів. При цьому більшість солі ми отримуємо не з домашніх страв, а з готових продуктів – хліба, напівфабрикатів, сніданків швидкого приготування.

Користь каш швидкого приготування

У деяких кашах є інулін – це пребіотик, який стимулює ріст корисної мікрофлори кишківника. Він вважається безпечним та навіть корисним.

Головна перевага вівсяних продуктів – це високий вміст розчинної клітковини, бета-глюканів. Вони допомагають знизити рівень "поганого" холестерину у крові (за умови споживання не менше 3 г на добу), підтримують здоров’я кишківника, а також сприяють профілактиці діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Таку кількість клітковини містять близько 75 г цільного вівса або 55 г вівсяних висівок. Чим менше оброблене зерно, тим більше клітковини у каші. У швидких кашах її менше, ніж у класичній вівсянці.

Для кого каші швидкого приготування можуть бути небезпечними

Людям із діабетом важливо контролювати рівень цукру у крові – обирайте каші без доданого цукру та уважно читайте склад на упаковці.

Для людей із целіакією (непереносимістю глютену) допускається споживання вівса, якщо він не містить слідів глютену. Саме вівсяне зерно глютену не містить, але через виробничі процеси можливе забруднення. Обирайте каші з позначкою "Без глютену" чи знаком перекресленого колосу. Важливо пам’ятати: дехто із целіакією реагує навіть на білок авенін у вівсі, тож їм потрібно уникати вівсяних продуктів зовсім.

Людям із підвищеним тиском потрібно суворо контролювати споживання солі, особливо з готових продуктів.

Каші швидкого приготування можуть бути частиною здорового раціону, якщо уважно ставитись до їхнього складу. Обмежуйте споживання цукру та солі, обирайте продукти з мінімальною кількістю добавок і будьте особливо обережними, якщо маєте хронічні захворювання.